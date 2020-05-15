第二届“双品网购节”销售额达1825亿元

本报北京5月14日电 （记者王珂）商务部14日举行的网上例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，4月28日至5月10日举办的第二届“双品网购节”期间，参与电商企业达115家，品牌超10万个，网络店铺超百万家，总销售额达1825.1亿元。活动带动同期全国网络零售额超4300亿元，同比增长20.8%，其中实物商品网络零售额超3800亿元，同比增长33.3%，有力促进消费回补和潜力释放。

新热点不断涌现。活动期间，体感游戏机销量同比增长13倍，节能电器增长2倍，按摩椅、划船机销量翻一番，智能产品、绿色食品增长20%以上。例如，我国某电商平台上，智能数码产品销量增长113%，5G手机销量增长90%。

积极缓解出口外销压力。电商平台纷纷开设出口转内销产品销售专区、专场，助力外贸企业对冲外需下滑影响。近万家外贸企业入驻电商平台，有的企业一天卖出1.6万单，和活动前相比，日均销量增长300%。

扶贫助农促进城乡双向流通。活动期间，全国农村网络零售额同比增长40%，其中国家级贫困县网络零售额增长超50%；另一方面，“双品网购节”有力推动农产品进城，活动期间，全国农产品网络零售额增长超过70%。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 07 版）

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