4月快递日均业务量突破2亿件

本报北京5月14日电 （记者李心萍）国家邮政局14日对外公布快递业4月运行情况。数据显示，1—4月份，全国快递服务企业业务量累计完成190.3亿件，同比增长11.5%；业务收入累计完成2254.9亿元，同比增长5.6%。

其中，4月份全国快递服务企业业务量完成65亿件，同比增长32.1%；业务收入完成720.9亿元，同比增长21.7%。由此可见，4月份，全国快递的日均业务量已达2.17亿件，增幅也超过2019年25.3%的平均增幅，这充分说明，快递业已经基本摆脱疫情影响，重回高位增长。

快递业的重回高位，首先得益于行业的全面复工复产，截至3月底，主要寄递企业到岗率已达98.6%，主要寄递企业市级以上分拨中心全部恢复正常运行，主要寄递企业营业网点（不含末端备案网点）营业率达99.7%。同时网红经济、直播带货等新业态的发展带来了新的发展机遇。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 07 版）

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