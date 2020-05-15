账号注销成“闯关难题” 技术所致还是利益使然？ 

朱慧卿作（新华社发）

假冒注册的账号明目张胆，要注销账号却困难重重。近年来，网络平台账号注册容易但注销难的问题一直备受关注，这究竟是技术所致还是利益使然？业内人士指出，用户信息极具商业价值，网络平台此举意在保持只增不减的用户数量。

注册容易注销难

近日，某单位发现微博、微信等互联网平台上有多个冒用单位名义注册的账号，有些冒牌账号甚至还经过平台进行了企业官方认证或个人身份认证，该单位想发函统一清理，谁知注销流程极其繁琐。该单位相关负责人说，个人微博用户在填写身份、工作单位、职务等信息时并不需要提供相关证明文件，导致在微博查找到数百名自称在该单位任职的个人账号，又有几十个认证为该单位合作伙伴的企业账号，对单位的品牌形象造成不良影响。该负责人表示，这些微博账号在清理时不能直接关闭，只能删除昵称，将用户名更改为一串数字，这并不是真正的“注销”。

而在微信平台上，只能通过微信公众号进行投诉才能处理冒用账号。有些冒用账号在搜索时就能看到，而有些冒用账号隐藏很深，注册的名称看不出与某企业有任何关系，但公众号在简介或推送文章中会指出与某企业是合作关系，企业往往接到用户投诉电话、了解情况后才知道是冒用账号欺骗了用户。

据多方了解，微信平台对于已经丢失公众号的找回手续更加繁琐，每个账号均需要先填写资料、发送邮件、打款验证、等待验证等才能找回再发起注销申请……有时半个月过去了，也没能顺利注销一个账号。

平台在打“小算盘”

“注册容易注销难”的现象并非个例。

近年来，在微博、微信等平台假冒名人、机构或媒体的名义开通账号的事件时有发生。试想，冒牌的机构账号在单位不知情、没有提供证明材料的情况下通过审核、轻松注册，平台更是加以认证，公众很容易信以为真，不法分子如果假借机构的名义发布虚假信息、损坏机构名誉甚至诈骗钱财等，势必扰乱网络生态秩序，导致不良社会影响，造成严重后果的还可能涉嫌犯罪。

与注册认证的简易程度相反，关于账号的注销难题不绝入耳。“注销难，难于上青天”“注销过程复杂到想哭”“被注销过程弄得心力交瘁”……网友纷纷吐槽许多平台注销入口难寻、注销流程费劲、注销成本太高等问题。业内人士指出，平台账号注销难实则侵犯用户的知情权、自主选择权乃至隐私权。

专家分析称，从根本上看，账号“注册容易注销难”背后，更像是基于互联网平台自身利益的一种“潜规则”所致。用户数据信息是衡量平台价值和市场竞争力的关键指标，平台在打自己的“小算盘”，意在提升用户数量、避免用户流失。北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌认为，现在很多平台注册容易，注销很难，因为这些平台需要流量，需要用户数量，可以利用这些去拉投资、吸引广告商。

在利益驱动下，平台想尽办法让用户数“只增不减”。一方面尽可能降低注册难度，审核把关往往形同虚设，导致冒牌账号蒙混过关、遍地横生。另一方面又提高账号注销门槛，设置重重障碍，“千方百计”让用户难以注销，从而维持用户数量、用户规模的稳定，同时继续保持对用户数据信息的占有。北京德和衡（上海）律师事务所孙万松律师表示，用户在平台上的所有痕迹和数据可以视作平台的一种“资产”，只要用户不注销，其“资产”的价值就不会降低。

惩罚来得更严厉些

整治账号乱象迫在眉睫，遏制冒牌账号要从源头抓起。根据国家网信办发布的《互联网用户公众账号信息服务管理规定》《互联网用户账号名称管理规定》，互联网平台应当落实管理主体责任，对使用者提交的账号名称、简介等注册信息进行审核。平台必须扮演好“守门人”的角色，严格把关、认真审核，避免无资质者“挂羊头卖狗肉”，同时筑牢“防火墙”。

而保障账号注销权，重在解决“不让注销怎么办”。工信部在《电信和互联网用户个人信息保护规定》中规定，互联网信息服务提供者在用户终止使用互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或者账号的服务。违反上述规定的，将由电信管理机构依据职权责令限期改正，予以警告，可以并处1万元以上3万元以下的罚款。

尽管有明确规定，但相对企业的获利驱动而言，其惩罚力度和威慑力明显不足。专家表示，解决“注销难”的问题，不缺技术缺决心，不妨将适用的惩罚举措“升格”，让惩罚来得更严厉些。监管部门要对网络平台加强监管，对于不顾用户正当权益的运营者，要进行有效的事后惩戒。只有把“注销难”当违法侵权处理，将违法成本提高到能遏制企业逐利冲动的地步，“账号注销难”才能尽早销声匿迹。

总之，账号“注册容易注销难”实不该！一家负责任的互联网企业应该有良好的机制，不以牺牲用户的合法正当权益为代价，否则，即使制造出所谓“光鲜亮丽”的用户数据，也难以让人信服和尊重。

(责编：李栋、值班)