三年亏290亿龙头股谢幕 10年上市路尽乐视网“窒息”

原标题：10年上市路尽 乐视网“窒息”

本报记者 孙杰

尽管乐视网退市的命运早已注定，但当宣判时刻来临，这支昔日创业板明星股，仍引发市场刷屏。昨天盘后，深交所公告表示，决定对乐视网终止上市。有人叹息，从辉煌到沦落，乐视网真的被贾跃亭的梦想所“窒息”。

三年亏290亿 龙头股谢幕

2010年8月12日，贾跃亭来到深交所敲钟，创办5年的乐视网登陆创业板，成为A股首家视频网站公司。在当时普遍亏损的视频行业里，乐视网排名并不高，甚至未能进入前十，能够盈利上市更是堪称神奇。

发行价29.2元，乐视网首日一度飙涨到49.44元，乐视网受到资金追捧的程度可见一斑。更不可思议的是，5年后乐视网市值超过千亿元，达到1700亿元，登顶创业板市值榜首，风光无两。

盛极而衰。到2016年下半年，乐视资金链危机爆发，曾经备受关注的明星股，与整个乐视体系一起轰然崩塌。去年5月13日，因2018年度经审计的归属于上市公司股东的期末净资产为负值，乐视网被深交所暂停上市，至今整整一年。

根据今年4月27日披露的2019年年报，乐视网去年经审计的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润、期末净资产均为负值，且财务会计报告被出具保留意见的审计报告，触及深交所创业板股票终止上市情形。5月14日，深交所决定乐视网股票终止上市。

2015年乐视网股价狂涨，最高时达每股179.03元，而截至2019年5月13日暂停上市前，乐视网收盘价为1.69元/股，市值67.42亿元。曾经的千亿市值龙头股，创业板的明星，如今沦落到退市的窘境，令人叹息。

乐视网去年净亏损112.8亿元，而加上此前两年138.9亿元、41亿元的亏损，乐视网近三年已累计亏损290亿元。

盲目扩张 埋下退市祸根

“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”。从辉煌到陨落，这是许多股民对乐视网盛极而衰的评价。

电视、手机、影视、体育、汽车，乐视的摊子越铺越大，但这每一项都是“烧钱”的业务。乐视网向贾跃亭控制的关联方销售货物、提供服务，但大量关联应收款项无法收回，造成乐视网拖欠供应商欠款。到2016年下半年，已经“很差钱儿”的乐视网资金紧张问题暴露无遗。

深陷危机后，贾跃亭曾公开谈到他对公司发展节奏过快的反思，当年一句“为梦想窒息”的名言，也很快沦为笑柄。

此后，尽管有融创和孙宏斌充当“白衣骑士”，掏出150亿元出手相助，但最后也未能填平乐视的窟窿。最后，贾跃亭本人跑到美国继续“造车”梦想，眼下正在申请个人破产重组。

乐视网一季报显示，截至今年3月31日，贾跃亭仍持有乐视网9.2亿股，占比23.07%，为乐视网第一大股东，但股票全部处于冻结状态。

贾跃亭滞留未归，他给乐视网留下的烂摊子也迟迟无法收拾。据公告，截至3月31日，贾跃亭及其控制公司对乐视网欠款约19.17亿元，乐视网又拖欠供应商及服务商账款达30.35亿元，这些债务问题长期陷于停滞状态。相比2016年危机爆发前，乐视网如今几乎已沦为一个“空壳”公司。

程序漫长 退市制度待优化

乐视网退市的靴子落地，留下一地鸡毛。

依照退市规则，自深交所作出乐视网股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日（即2020年6月5日）起，乐视网股票交易进入退市整理期。退市整理期届满的次一交易日，深交所对乐视网股票予以摘牌。也就是说，6月5日，乐视网28万户股东将进入难以逃生的最后交易周期。

值得一提的是，与乐视网同日被宣判“死刑”的，还有金亚科技——创业板首批“二十八星宿”之一。这家公司因2016年、2017年、2018年连续三个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，自2019年5月13日起暂停上市。今年4月28日，金亚科技披露的2019年年度报告显示，公司2019年度经审计的净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，触及终止上市情形。

“这些垃圾公司，还以为早退市了呢！”股民的抱怨，也显示出退市制度的软肋——程序复杂漫长。在创业板注册制改革即将落地的背景下，两支颇具代表性的创业板股票退市，显得更加耐人寻味。

“未来创业板退市率会明显提升，退市程序会进一步简化。”财经评论员郭施亮认为，随着创业板注册制改革，未来有望实现高效优胜劣汰机制，适者生存，那些财务造假、欺诈上市乃至盲目扩张引发资金链断裂的上市公司将会首当其冲。

(责编：李栋、值班)