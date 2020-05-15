巴菲特又出售了约50万股银行股

广州日报讯 （全媒体记者 王楚涵）在“割肉”航空股后，巴菲特又开始减持他钟爱的银行股了。根据美国证监会(SEC)的最新文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在5月11日～12日共出售了497786股美国合众银行的股票，平均出售价格为33.04美元。

4月24日的报告显示，巴菲特又在4月15日对美国合众银行进行了增持。增持后巴菲特持有1.51亿股美国合众银行股票，较2019年12月底增加1851万股。此番增持之后，巴菲特对美国合众银行的持股比例超过10%。这是巴菲特60年投资生涯中为数不多的持股超10%的举动。

在刚刚过去的11日和12日两个交易日里，巴菲特减持了近50万股的美国合众银行。巴菲特在文件中暗示，减持之后，巴菲特的持股比例将降至10%以下，此次巴菲特以均价33.04美元的价格减持不亏也没赚。

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