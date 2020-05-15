4月份土地市场整体量价齐涨 二季度成交规模有望维持高位

随着国内疫情防控局面逐渐稳定，近两月来地方城市土地市场逐渐恢复常态。在供地量恢复的背景下，4月份全国土地市场整体量价齐涨。

近日，中国指数研究院公布的数据显示，4月份全国范围受监测的300个大中城市土地市场供应量环比增加近四成，同比小幅走高，住宅用地供应环比同样小幅上扬；成交方面，月内整体土地市场成交量环比增加，成交均价同环比上扬，土地出让金收入总额环比翻番。

其中，北上广深四大一线城市土地供应量环比增加逾三成，成交量同样环比走高，四大城市均有住宅用地入市；二线城市供应量同环比走高，成交方面也量价齐涨；三四线城市供应量同比增加逾四成，成交总量环比增加，土地收入总额环比增加超过八成。

进入4月份以来，厦门、南京、杭州等多个热点二线城市加大了优质土地的供应力度。当月成交高价地块较3月份明显增多，成交总价TOP10榜和成交单价TOP10榜较3月份全面上涨，就两个榜单地块数量而言，环比分别上涨了75%和52%。

“这意味4月整体土地市场优质地块的质量和数量都要明显好于3月份。”克而瑞地产研究中心研究员马千里分析认为，在3月份供地规模放量、地方政府持续出台土地交易优惠措施等有利因素推动下，4月份土地供应、成交规模如期环比大幅上涨。

在土地价格方面，克而瑞地产研究中心的统计数据显示，在4月份一二线城市土地成交集中度进一步上升以及多宗优质地块高价出让的带动下，当月平均地价创下2018年以来的新高，成交楼板价达到3030元/平方米，环比上涨20%，同比上涨15%。

市场热度方面，由于优质土地供应影响，4月份土地溢价率在3月的基础上再度上涨3.8个百分点，增至16.0%，创下去年7月以来新高。其中，一线城市本月平均溢价率为5.0%，较上月微增1.6个百分点；二线城市表现较为突出，本月整体溢价率达到16.2%；三四线城市溢价率增至18.5%。值得一提的是，在4月份有土地成交的城市中，仅有少数城市溢价率低于5%，宁波、南宁、厦门、福州等多个城市成交溢价率超过30%，市场热度明显上升。

马千里分析认为，结合近期中央和地方政策调整趋势，“宽供应、降成本、紧融资”将成为今年土地市场的常态。“由此来看，二季度土地市场成交规模有望维持高位。其中，市场需求相对更有保障的一二线及部分三线城市土拍竞争将更加激烈。”

(责编：李栋、值班)