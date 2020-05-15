疫情下多国企业破产数量上升 美国超10万家小型企业倒闭

原标题：疫情下多国企业破产数量大幅上升

新冠肺炎在全球蔓延，严重影响了各国经济活动，尽管各国政府推出一系列经济纾困计划，但美欧日企业破产数量仍在大幅上升。

企业破产数量大增

疫情影响下，非必要商业活动停摆，餐饮、零售、酒店、旅游等多个行业遭受冲击。美国破产协会数据显示，今年3月份，美国申请破产保护的企业数量与去年同期相比增加了18%。全美独立企业联合会发布的报告称，在当前的经济环境下，有50%的小企业可能撑不过2个月。据美国《华盛顿邮报》报道，美国伊利诺伊大学、哈佛商学院和芝加哥大学等联合完成的报告称，自美国疫情从3月初出现蔓延以来，已有超过10万家小型企业永久倒闭，占全美小企业数量的2%，其中餐饮业受影响尤其严重。

在日本，据日本共同社13日援引东京商工调查公司发布的数据，日本4月破产企业总数达743家，同比增加15.2%，增幅连续5个月达到两位数；企业负债总额增加35.6%至1449.9亿日元。从行业来看，最多的是住宿和餐饮等服务业，增加了17.1%至253家。分析人士认为，由于人手不足导致的薪资上涨和消费税上调带来的消费回落，中小企业经营基础已经十分薄弱，加之疫情打击，破产数今后或将继续增加。

在欧洲，企业破产也层出不穷。多家欧洲支线航空公司和廉价航空公司已经破产或申请破产保护。

德国工商总会早先的一项调查显示，几乎五分之一的德国企业认为自己存在破产风险，超过四分之一的德国企业预计今年销售额至少下降50%。餐饮行业几乎停摆，殃及酿酒业。德国酿酒协会估计，全德1500家酿酒厂可能出现大规模破产。

意大利伦巴第大区商业联合会的报告显示，伦巴第大区尽管是意大利经济最发达地区，但2020年市场整体营收将比2019年下降40%左右，中小型家族企业很多面临破产风险。

《费加罗报》4月援引信用保险公司科法斯Coface的报告称，2020年全球企业破产率将上升25%，其中美国、英国、法国、意大利、西班牙和德国将分别上升39%、33%、15%、18%、22%和11%。

大型企业亦难幸免

在疫情中受影响较大的首先是抵御风险能力较弱的中小企业，然而，一些大型企业也难以幸免。

德国汉莎航空旗下90%以上的客机处于停飞状态，每小时大约损失100万欧元，现金储备只能维持半年左右。目前汉莎航空正在与德国政府就90亿欧元救助计划进行磋商，如果得不到救助，汉莎航空可能考虑启动破产保护程序。欧洲最大的支线航空公司弗莱比航空已于3月5日宣布进入破产接管程序，所有航班停飞。

规模较大的美国零售企业也在营收大幅下滑的漩涡中挣扎。有百年历史的尼曼百货已经提出破产申请，彭尼公司在考虑申请破产保护，而牛仔裤制造商True Religion也已提出了申请。

原油市场的大幅下滑使美国能源行业企业陷入前所未有的困境。4月，美国页岩油气行业上市公司怀廷石油申请破产，成为石油大战中第一个倒下的石油巨人。此后不久，美国海上钻井公司戴蒙德海底钻探也正式申请破产保护。在低油价及疫情的双重打压下，今年美国能源产业将面临严峻考验。

休斯敦一家律师事务所数据显示，今年1月至4月1日，北美地区已有七家油气生产商申请破产。

政府救助仍需加力

面对困境，各国企业一方面实行自救，另一方面也期待政府施以援手。美欧日政府都针对疫情冲击推出了刺激措施，一些措施还专门针对企业，以缓解破产风险和就业压力。但是政策并不能覆盖所有行业，另一方面，资金由于各种原因不能及时到位，政府救助有心乏力。

比如，美国的一些州和市政当局面临严重的预算紧缩，补贴无法及时到位。在30天内美国5家油气巨头倒闭后，美国政府才准备推出计划来帮助陷入困境的石油行业，但美联储却表示其贷款计划不会面对无力偿债的油商。

欧洲汽车行业目前大规模停产，大部分企业已经失去收入来源。据称，德国车企每停业一天就要损失3.6亿欧元。

意大利孔特政府13日批准了一项延期很久的550亿欧元刺激方案，抵御疫情带来的经济打击，向那些面临破产风险的企业和困难家庭提供流动性。需要注意的是，孔特执政联盟的紧张关系导致最初被称为“4月法令”的支出计划被推迟了数周，内阁会议时间也已经多次变更。刺激方案详细内容何时出台，资金能否到位都是问题。

意大利德莫斯科皮卡研究所在12日发表的一份研究报告中说，如果经济从疫情中恢复的速度过于缓慢，流动资金又不能及时到位，预计年底前意大利约4万家旅游企业将破产，营业额将损失约100亿欧元，行业内18.4万人将失去工作。意大利旅游业约占意大利国内生产总值的13%，吸收了约15%的就业人口。

(责编：李栋、值班)