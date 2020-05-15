联合国预计2020年 全球经济萎缩3.2%

联合国13日发布的《2020年世界经济形势与展望年中报告》显示，受新冠疫情影响，2020年全球经济预计萎缩3.2%。
报告预计，2020年，发达国家经济将萎缩5%，发展中国家经济萎缩0.7%。2020年至2021年，全球经济产出累计损失将达8.5万亿美元，几乎抹去过去4年的全部增长。
受疫情影响，全球经济遭受重挫，供应链中断、需求被抑制。报告预计，2020年世界贸易将收缩近15%。
联合国首席经济学家埃利奥特·哈里斯当天在视频发布会上表示，世界经济“从危机中复苏的速度和强度不仅取决于公共卫生措施减缓病毒传播的有效性，也取决于各国保护民众、特别是最脆弱社会成员就业和收入水平的能力”。
报告预计，受疫情影响，2020年全球将有约3430万人跌入“极端贫困”，其中56%生活在非洲。报告说，到2030年，“极端贫困”状态下的人口将新增1.3亿，这对全球消除极端贫困和饥饿的努力是一个“巨大打击”。
现阶段，不少国家推出经济刺激措施应对健康、社会和经济危机。不过，联合国报告警告，不要贸然采取大规模财政和货币刺激措施，例如向金融市场注入数万亿美元流动性，导致股票和债券价格迅速回升，却忽视生产性投资。
报告还指出，大多数发展中经济体公共债务水平高，很难实施大规模经济刺激计划。同时，出口下滑正迅速破坏许多发展中国家债务可持续性，进一步限制它们实施刺激措施。
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