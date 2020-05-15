稳外资初显成效 4月我国利用外资正增长

北京商报讯（记者 陶凤 王晨婷）5月14日，商务部披露1-4月吸收外资数据。商务部新闻发言人高峰指出，今年以来，一系列稳外资政策措施出台，着力加强投资促进和保护，加之去年同期基数较低，我国4月实际使用外资今年首次实现正增长。同时，全球疫情形势依然严峻，全球跨国直接投资仍然处于严重低迷状态，今年吸收外资形势依然严峻复杂，稳住外贸外资基本盘的压力依然很大。

具体来看，今年1-4月，受新冠肺炎疫情影响，全国实际使用外资2865.5亿元人民币，同比下降6.1%，折合413.4亿美元，同比下降8.4%(不含银行、证券、保险领域数据，下同)，比一季度降幅收窄4.7个百分点。4月当月，全国实际使用外资703.6亿元人民币，同比增长11.8%(折合101.4亿美元，同比增长8.6%)。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍向北京商报记者分析增长原因表示：“从长期来看，营商环境持续改善。今年1月1日开始实施《优化营商环境条例》和《外商投资法》，在法治框架下，外商投资环境更加公平透明可预期。通过准入负面清单，便利化程度持续提高。而且中国营商环境法治化建设远高于很多发达国家，也给外商在中国投资树立了信心。从短期来看，中国经济率先走出疫情，复工复产快速推进，供给需求率先回暖。与全球疫情蔓延相比，也体现了中国的投资环境更加稳定，外商未来的投资回报预期更加稳定。”

疫情发生以来，从中央到地方出台了一系列稳外资政策措施。如3月9日，国家发改委出台“稳外资11条”，聚焦外资企业复工复产、加大推进重大外资项目的力度、落实负面清单等五方面做好服务；3月19日，商务部就修订《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》公开征求意见，并于4月1日印发有关通知，从全力支持外企恢复正常生产经营秩序、持续优化外商投资环境等5方面提出24条实招。此外，国务院批复在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，引导跨境电商全面发展，以稳住外贸外资基本盘。

值得一提的是，4月当月，中国对日本、韩国两国出口均实现大幅增长。今年1-4月，中国对东盟出口增长3.9%，占比提升1.5个百分点至15.6%，东盟成为中国第一大出口市场。1-4月，中国与“一带一路”沿线国家贸易进出口总值2.76万亿元，增长0.9%。

高峰表示，今年4月中国出口增长，是多种因素共同作用的结果。从供给端看，国内疫情防控阻击战取得重大战略成果，企业复工复产进度加快，国内产业产能回升，为扩大出口提供了有力保障；从需求端看，日本、韩国市场需求恢复相对较快，4月当月中国对两国出口均实现大幅增长。东盟市场总体平稳，4月当月我对东盟出口增速高于总体增速。1-4月，中国对东盟出口增长3.9%，占比提升1.5个百分点至15.6%，东盟成为中国第一大出口市场。

关于与“一带一路”相关国家贸易情况，高峰介绍，今年1-4月，中国与“一带一路”沿线国家贸易进出口总值2.76万亿元，增长0.9%，高于同期外贸增速5.8个百分点，占比提升1.7个百分点至30.4%。

“疫情在全球持续蔓延，对我国与‘一带一路’相关国家开展经贸合作也带来挑战。”高峰表示，短期看，疫情造成货物人员往来不便，产业链供应链衔接不畅。从长期看，中国与相关国家贸易合作基础牢固，仍然具有很大潜力。下一步，中方将继续同“一带一路”相关国家加强合作，共同抗击疫情，巩固经贸发展良好势头，进一步提升便利化水平，推动经贸合作平稳健康发展。

在拉动内需方面，高峰也介绍了日前举办的第二届“双品购物节”的成绩单。在4月28日-5月10日的促销活动期间，参与电商企业达115家、品牌超10万个、网络店铺超百万家，总销售额达1825.1亿元。本次活动带动同期全国网络零售额超过4300亿元，同比增长20.8%。其中实物商品网络零售额超过3800亿元，同比增长33.3%；活动参与商品获好评率达98%以上，有力地促进了消费回补和潜力释放。

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