年内超30股改名 业务变更还是“粉饰太平”

曾因财务造假而被证监会顶格处罚的*ST百特（002323）于5月14日宣布，因发展战略拟变更证券简称为“*ST雅博”，消息一出，引发市场极大关注。而据北京商报记者不完全统计发现，今年以来，除因被ST变更公司名称的超过30家（包括拟变更），变更原因涉及重组后业务发生变更、控制权生变等因素，且多股并非是上市后首次变更证券简称。部分个股更名背后，还存在业绩不佳、曾遭处罚的情况，对于这些公司而言，换了新的“身份”后能否有一个新的气象则尚需时间检验。

变更名称涉及三大原因

北京商报记者不完全统计后发现，今年以来变更证券简称的公司不在少数。剔除因被ST发生证券简称变化的情况，截至5月14日，年内有超30家公司已/拟变更证券简称。整体上看，不少公司名称更改后变化较大，部分更名的公司则只更改了证券简称的部分字眼。

纵观这些公司变更证券简称的原因，涉及完成重组、实控人变更、业务发展规划等。山鼎设计在5月14日变更证券简称为“华图山鼎”，今年1月，山鼎设计的公司全称由“山鼎设计股份有限公司”变更为“华图山鼎设计股份有限公司”。去年11月，山鼎设计控股股东由车璐、袁歆变更为华图宏阳投资有限公司。

东音股份在5月12日完成了证券简称的变更，变更后为“罗欣药业”，在此之前的4月，东音股份的全称由“浙江东音泵业股份有限公司”变更为“罗欣药业集团股份有限公司”。根据历史公告，东音股份2019年实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，收购山东罗欣药业集团股份有限公司99.65476%的股份，后者借此实现上市，交易完成后，上市公司主营业务发生重大变更，转型进入医药制造行业，主营业务为医药产品的研发、生产和销售。

与山鼎设计、东音股份变更名称不同的是，还有部分公司将变更公司名称的初衷解释为源于发展现状和未来战略方向。亚泰国际（目前证券简称“郑中设计”）解释公司名称及证券简称变更的原因即为系“结合现阶段公司发展现状和未来战略方向”。

著名经济学家宋清辉表示，上市公司变更公司名称或者证券简称的原因有很多，大部分都是因为主营业务范围发生了变化，需要变更名称以突出品牌效应。

泰合健康等非首次换名

北京商报记者发现，在年内变更公司名称的案例中，不乏存在上市后并非是第一次更名的情况。因实控人发生变更，泰合健康在4月8日变更证券简称为“华神科技”，公司全称由“成都泰合健康科技集团股份有限公司”变更为“成都华神科技集团股份有限公司”。值得一提的是，泰合健康此次变更名称前曾用名“华神集团”。历史资料显示，华神集团于1998年登陆A股，2015年泰合集团实控人王仁果入主华神集团，彼时，因实控人变更，华神集团在公司全称变更的同时，证券简称在2016年9月更改为“泰合健康”。不过，如今距离前次更改公司名称不足四年，泰合健康便因再度易主而换名。

“康旗股份”今年将证券简称变更为“旗天科技”，但据历史资料，旗天科技最初在2010年登陆A股时的公司名称为“上海康耐特光学股份有限公司”，证券简称为“康耐特”，上市七年后，康耐特证券简称在2017年7月变更为“康旗股份”，全称变更为“上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司”。如今，在前次更名两年后，为了更好地体现公司主营业务情况和公司实际发展情况，康旗股份再次在今年1月变更证券简称为“旗天科技”，公司全称变更为“旗天科技集团股份有限公司”。

另外，*ST百特拟变更证券简称为“*ST雅博”前，也曾更改过公司名称。资料显示，*ST百特此前曾用名“中联电气”。

多股更名前麻烦缠身

北京商报记者发现，截至5月14日，年内已经更名或拟更名的公司中，不乏存在此前麻烦缠身或业绩连亏的情况。*ST百特即系一个典型的案例。对于更名的原因，*ST百特表示，为了使公司名称及证券简称与公司的发展战略和实际经营状况更加匹配。值得一提的是，在此次拟变更公司名称前，*ST百特在资本市场上可谓系“明星企业”。*ST百特曾因财务造假而被证监会顶格处罚。针对此次拟更名相关问题，北京商报记者致电*ST百特进行采访，但对方电话未有人接听。

华神科技此次因易主更名前，曾以泰合健康的身份经历过当时实控人王仁果两度“失联”的窘境。览海医疗更改证券简称前基本面则不容乐观。财务数据显示，2016-2019年共计4个会计年度，公司有三年归属净利润为亏损状态。此外，作为主营业务发展情况的重要衡量指标之一，览海医疗扣非后归属净利润已经在2009-2019年连亏11年。

北京一位不愿具名的券商人士表示，上市公司正常更名是自身的权利，如果确实是因并购重组成功、大股东易主后带来主营业务改变而更名属于正常现象。但投资者需谨慎辨别可能存在的部分公司更名系为了掩饰亏损、处罚等不良名声，或为了吸引市场眼球，迎合市场炒作。

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