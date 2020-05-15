统计局：4月国民经济运行继续改善 主要指标呈积极变化

人民网北京5月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布多项宏观经济数据显示，4月份，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展，国内疫情防控向好态势持续巩固，复工复产复市扎实推进，生产需求逐步好转，基础产业支撑有力，市场预期总体稳定，新动能逆势增长，经济活跃度提升，主要指标延续了3月份以来恢复改善势头。

工业生产由减转增，制造业增速回升明显

4月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，3月份为下降1.1%；环比增长2.27%。1-4月份，全国规模以上工业增加值同比下降4.9%，降幅比1-3月份收窄3.5个百分点。4月份，分经济类型看，国有控股企业增加值增长0.5%；股份制企业增长4.0%，外商及港澳台商投资企业增长3.9%；私营企业增长7.0%。分三大门类看，采矿业增加值增长0.3%；制造业增长5.0%，3月份为下降1.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。高技术制造业和装备制造业增长较快。4月份，高技术制造业和装备制造业增加值分别增长10.5%和9.3%，快于规模以上工业6.6和5.4个百分点。从产品产量看，光缆，挖掘、铲土运输机械，集成电路，工业机器人，微型计算机设备产量同比分别增长43.8%、40.8%、29.2%、26.6%、26.2%。

服务业降幅收窄，现代服务业增势较好

4月份，全国服务业生产指数同比下降4.5%，降幅比3月份收窄4.6个百分点。1-4月份，服务业生产指数同比下降9.9%，降幅比1-3月份收窄1.8个百分点。从主要行业看，4月份，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业同比分别增长5.2%、4.4%、1.1%；交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，住宿和餐饮业同比分别下降5.0%、6.6%、33.7%，降幅比3月份分别收窄9.7、8.1、15.4个百分点。1-3月份，规模以上服务业企业营业收入同比下降11.5%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长4.0%。4月份，服务业商务活动指数为52.1%，比3月份上升0.3个百分点。多数行业业务活动稳步恢复，在调查的21个行业中，有14个行业商务活动指数高于50.0%。服务业新订单指数为51.9%，比3月份上升2.6个百分点；业务活动预期指数为59.2%，上升2.4个百分点。

市场销售有所回暖，实物商品网上零售占比持续提高

4月份，社会消费品零售总额28178亿元，同比下降7.5%，降幅比3月份收窄8.3个百分点；环比增长0.32%。1-4月份，社会消费品零售总额106758亿元，同比下降16.2%，降幅比1-3月份收窄2.8个百分点。4月份，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额24558亿元，同比下降7.5%；乡村消费品零售额3620亿元，下降7.7%。按消费类型分，餐饮收入2307亿元，下降31.1%；商品零售25871亿元，下降4.6%。基本生活类商品较快增长，4月份，限额以上单位商品零售额中，粮油食品类和饮料类同比分别增长18.2%和12.9%。消费升级类商品销售改善，4月份，通讯器材类和文化办公用品类分别增长12.2%和6.5%，比3月份分别加快5.7和0.4个百分点。网上零售较为活跃，1-4月份，全国网上零售额30698亿元，同比增长1.7%，1-3月份为下降0.8%；其中，实物商品网上零售额增长8.6%，比1-3月份加快2.7个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.1%，比1-3月份提高0.5个百分点。

固定资产投资好转，高技术产业投资降幅明显收窄

1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）136824亿元，同比下降10.3%，降幅比1-3月份收窄5.8个百分点；4月份环比增长6.19%。分领域看，基础设施投资同比下降11.8%，制造业投资下降18.8%，房地产开发投资下降3.3%，降幅分别比1-3月份收窄7.9、6.4、4.4个百分点。全国商品房销售面积33973万平方米，下降19.3%；商品房销售额31863亿元，下降18.6%，降幅分别比1-3月份收窄7.0和6.1个百分点。分产业看，第一产业投资下降5.4%，第二产业投资下降16.0%，第三产业投资下降7.8%，降幅分别比1-3月份收窄8.4、5.9、5.7个百分点。高技术产业投资下降3.0%，降幅小于全部投资7.3个百分点，比1-3月份收窄9.1个百分点；其中，高技术制造业和高技术服务业投资分别下降3.6%和1.7%。高技术制造业中，计算机及办公设备制造投资增长15.4%。高技术服务业中，科技成果转化服务、电子商务服务、专业技术服务投资分别增长28.0%、25.6%、12.5%。社会领域投资下降3.1%，比1-3月份收窄5.7个百分点；其中，卫生、教育领域投资同比增速由负转正，分别增长4.7%、2.9%。

居民消费价格涨幅持续回落，工业生产者出厂价格降幅扩大

4月份，全国居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅比3月份回落1.0个百分点；环比下降0.9%。1-4月份，全国居民消费价格同比上涨4.5%。分类别看，4月份，食品烟酒价格同比上涨11.3%，衣着下降0.4%，居住下降0.3%，生活用品及服务上涨0.1%，交通和通信下降4.9%，教育文化和娱乐上涨2.0%，医疗保健上涨2.2%，其他用品和服务上涨4.8%。在食品烟酒价格中，粮食上涨1.2%，鲜菜下降3.7%，猪肉上涨96.9%，鲜果下降10.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.1%，涨幅比3月份回落0.1个百分点。

4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.1%，降幅比3月份扩大1.6个百分点；环比下降1.3%。工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降2.3%。1-4月份，全国工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格同比分别下降1.2%和1.5%。

全国城镇调查失业率略有上升，主要群体就业总体稳定

1-4月份，全国城镇新增就业354万人，与上年同期相比少增105万人。4月份，全国城镇调查失业率为6.0%，比3月份上升0.1个百分点；其中16-24岁人口、25-59岁人口调查失业率分别为13.8%、5.5%，分别比3月份高0.5、0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.8%，比3月份上升0.1个百分点。4月份，全国企业就业人员周平均工作时间为44.3小时，比3月份减少0.5小时。

货物出口同比增长，贸易结构继续优化

4月份，货物进出口总额24966亿元，同比下降0.7%，降幅比3月份收窄0.1个百分点。其中，出口14074亿元，增长8.2%，3月份为下降3.5%；进口10892亿元，下降10.2%。进出口相抵，贸易顺差3181亿元。1-4月份，货物进出口总额90713亿元，同比下降4.9%。其中，出口47435亿元，下降6.4%；进口43278亿元，下降3.2%。贸易方式结构继续优化。1-4月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为59.8%，比上年同期提高0.2个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为43.2%，比上年同期提高2.3个百分点。

统计局指出，总的来看，4月份主要经济指标有所改善，我国经济运行正逐步向常态化复苏。同时也要看到，当前境外疫情仍在扩散蔓延，国内经济稳定复苏仍面临诸多挑战。面对复杂局面，要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效扩大国内需求，着力助企纾困，稳住经济基本盘，力促经济平稳健康发展，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

(责编：杨曦、孙阳)