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福布斯发布2020全球企业2000强 碧桂园排名升至第111位

2020年05月15日10:23  来源：人民网-财经频道
 

日前，《福布斯》发布2020年上市公司2000强榜单。其中，碧桂园集团以701亿美元销售额、57亿美元利润、2738亿美元总资产和278亿美元市值，位列榜单第111名，较2019年排名上升了18位。

自2010年入选该榜单以来，碧桂园已连续第11年实现排名上升。

 

据了解，《福布斯》全球上市公司2000强榜单，与《财富》世界500强榜单并称为全球最具权威的两大商业公司排行榜。前者依据企业的销售额、利润、总资产和市值四大指标进行衡量，综合评选出全球规模最大、实力最强的上市企业。

本次发的榜单中，中国共有367家企业上榜，比去年增加58家，其中，中国内地、中国香港和中国台湾分别为266家、58家和43家。

年报数据显示，2019年碧桂园实现归属公司股东权益的合同额约人民币5522亿元，实现总收入约4859.1亿元，同比分别增长10%和28.2%。

目前，碧桂园已获国际权威信用评级机构——惠誉给予投资级的BBB-企业信用评级，标普及穆迪也分别给予碧桂园BB+及Ba1评级。2019年8月，穆迪又将对碧桂园的展望由“稳定”调升至“正面”。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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