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统计局：四月份经济总体延续改善势头 呈现四大特点

2020年05月15日10:58  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年4月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人刘爱华表示，4月份总体经济延续了3月份以来恢复改善的势头，主要指标呈现了积极变化。同时要看到，指标的改善有一定补偿性恢复的性质，国内的稳定复苏也面临很多新挑战，要扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促进经济发展全面回归常态。

刘爱华介绍，4月份经济运行主要的特点可以从以下四个方面总结：

第一，复工复产扎实推进。国家统计局4月下旬的快速调查显示，截至4月25日左右，规上工业达到正常生产水平一半以上的企业接近85%，规上服务业企业超过70%，有资质的建筑业企业超过60%。从市场预期看，也呈现环比改善的势头。4月份，制造业采购经理指数（PMI）是50.8%，处于景气区间；非制造业商务活动指数是53.2%，其中建筑业商务活动指数是59.7%，服务业商务活动指数是52.1%，均比3月份有一定幅度的回升，说明企业的预期在环比来看都出现了一定程度改善。

第二，生产需求逐步好转。从工业来看，当月规模以上工业增加值同比增长3.9%，从上月下降1.1%转为增长。从行业看，41个大类行业中28个行业增加值实现了同比增长，增长面是扩大的；从产品看，统计的612种商品中60%实现了同比增长，产品的增长面比上个月扩大超过20个点；从相关指标看，4月份工业用电量同比增长1.6%，上月为下降2.8%。从服务业看，服务业的降幅也在缩小，当月服务业生产指数下降4.5%，比上月收窄4.6个百分点，其中批发零售、交通运输等行业收窄幅度大于整体幅度。从投资看，投资活动呈现回暖态势，1-4月份固定资产投资同比下降10.3%，降幅比一季度收窄5.8个百分点，其中制造业、基础设施投资、房地产投资收窄的幅度都在4到8个百分点左右。从市场销售来看，市场销售也呈现改善势头，当月社会消费品零售总额下降7.5%，比上月收窄8.3个百分点，其中升级类商品增速较快，特别是通讯器材类实现了两位数增长，增长12.2%。从出口看，当月出口超出预期，出口同比增长8.2%。

第三，转型升级态势持续。1-4月份，和互联网相关的新业态、新模式继续保持逆势增长。1-4月份，实物商品网上零售额同比增长8.6%，比上月加快2.7个百分点；实物商品网上零售额占比24.1%，比去年同期提高5.5个百分点。从工业来看，4月份高技术制造业增加值同比增长10.5%，这个速度也比上月加快1.6个百分点，一些高技术产品继续保持较快增长，比如光缆、挖掘铲土运输机械增长都在40%以上，工业机器人增长26.6%，保持了高速增长。

第四，就业物价总体平稳。当月城镇调查失业率是6.0%，比上月小幅上升0.1个百分点，月度之间波动比较小。从就业主体人群的失业率情况看，25-59岁的人群调查失业率是5.5%，比平均失业率低0.5个百分点。从物价来看，物价保持了平稳回落的态势，居民消费价格当月上涨3.3%，比上月回落1个百分点，主要是食品价格回落比较多。当月食品价格同比上涨14.8%，比上月回落3.5个百分点，其中包括猪肉、鲜果鲜菜等主要农副产品价格都出现了涨幅回落，或者降幅扩大的态势。

刘爱华强调，同时也要看到以上这些指标的改善有一定补偿性恢复的性质。因为从1-4月份主要指标的运行情况看，主要指标仍处在下降区间，说明整体经济还没有回到往年正常水平。当前境外疫情正在蔓延扩散，对世界经济的巨大冲击还在发展演变的过程中，国内的稳定复苏也面临很多新挑战。面对这种复杂局面，我们还要坚持底线思维，把困难拿得更充分一点，持续深化逆周期调节，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加快释放内需潜力，更大力度地推行助企纾困，畅通产业循环、市场循环、经济循环，促进经济发展全面回归常态。

(责编：杨曦、孙阳)
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