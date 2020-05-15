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2020年4月份能源生产情况

2020年05月15日11:03  来源：国家统计局
 
原标题：2020年4月份能源生产情况

　　4月份，规模以上工业原煤生产保持较快增长，原油、电力生产由降转增，天然气生产加快。

　　一、原煤、原油和天然气生产及相关情况

　　原煤生产增长较快。4月份，生产原煤3.2亿吨，同比增长6.0%，增速比上月回落3.6个百分点；日均产量1074万吨，环比减少14万吨。14月份，生产原煤11.5亿吨，同比增长1.3%

　　煤炭进口增长较快，交易价格有所下跌。4月份，进口煤炭3095万吨，同比增长22.3%14月份，进口煤炭1.3亿吨，同比增长26.9%。港口煤炭综合交易价格继续下跌，58日秦皇岛港550050004500大卡煤炭价格分别为每吨501元、442元和396元，比43日分别下跌39元、41元和36元。

　　原油生产平稳，加工量由降转增。4月份，生产原油1587万吨，同比增长0.9%，增速由负转正，上月为下降0.1%，日均产量52.9万吨；加工原油5385万吨，同比增长0.8%，上月为下降6.6%，日均加工179.5万吨。14月份，生产原油6444万吨，同比增长2.0%；加工原油20348万吨，同比下降3.4%

　　原油进口下降，国际原油价格低位震荡。4月份，进口原油4043万吨，同比下降7.5%14月份，进口原油16761万吨，同比增长1.7%430日布伦特原油现货离岸价格为18.11美元/桶，比331日的14.85美元/桶上涨22.0%

　　天然气生产加快。4月份，生产天然气161亿立方米，同比增长14.3%，增速比上月加快3.1个百分点，日均产量5.4亿立方米。14月份，生产天然气644亿立方米，同比增长10.3%

　　天然气进口小幅增长。4月份，进口天然气773万吨，同比增长1.0%14月份，进口天然气3233万吨，同比增长1.5%

　　二、电力生产情况

　　电力生产由降转增。4月份，发电量5543亿千瓦时，同比增长0.3%，上月为下降4.6%，日均发电量184.8亿千瓦时，环比增加6.6亿千瓦时。14月份，发电量21388亿千瓦时，同比下降5.0%

　　分品种看，4月份，火电增速由负转正，水电降幅扩大，风电增速回落，核电、太阳能发电增速加快。其中，火电同比增长1.2%，上月为下降7.5%；水电下降9.2%，降幅比上月扩大3.3个百分点；风电增长1.2%，增速比上月回落16.9个百分点；核电增长10.7%，加快3.8个百分点；太阳能发电增长12.3%，加快3.7个百分点。

(责编：杨曦、孙阳)
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