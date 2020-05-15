电商每周热点：农村电商带动消费扶贫 直播带货问题频出

人民网北京5月15日电 (记者毕磊)人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：网购成农民生活常态、“五一”直播带货问题多，央企消费扶贫电商平台，将为贫困县农产品提供稳定持续、辐射面广的电商销售渠道。

1、农村网民数量突破2.5亿，网购成农民生活常态

5月12日上午国务院新闻办公室举行了国务院政策例行吹风会，商务部副部长王炳南表示，农村电商丰富了农民生活。到目前为止，农村网民数量突破了2.5亿，网购已成为农民生活的常态，越来越多的服务和商品通过电商进入了农村，改变了农民的生活和消费习惯。王炳南指出，农村网络零售额由2014年的1800亿增长到2019年的1.7万亿元，规模总体扩大8.4倍；截至2019年年底，全国农村网商达到1384万家。

（安徽省砀山县葛集镇新华村果农在自家油桃大棚里直播带货。）

2、央企消费扶贫电商平台正式上线

5月12日北京举行中央企业消费扶贫工作推进会，央企消费扶贫电商平台正式上线，将为贫困县农产品提供稳定持续、辐射面广的电商销售渠道。据国务院国资委科技创新和社会责任局有关负责人介绍，目前，央企消费扶贫电商平台开设央企扶贫馆92家，上架贫困县农特产品1500多种。

3、中消协发布维权报告“五一”直播带货问题多

5月12日中国消费者协会通过其官网发布《“五一”小长假消费维权舆情分析报告》。报告显示，今年“五一”小长假消费负面信息主要集中在网络购物、旅游、网络游戏、消费券等领域。直播带货火爆，但品控、售后、发货问题屡增不减。网络购物虚假发货、商品质量问题、售后服务问题反映较为集中，“卖家虚假发货、订单异常不支持售后、无法维权、遭遇黑心商家、某音直播千万粉丝翻车(可能假货冒牌货)”

4、“通达系”快递公司调整或撤除涨价公告

5月8日至9日，圆通、百世、申通、韵达、中通陆续因高速恢复收费而集体涨价引发热议，近日“通达系”快递公司又分别调整或撤除涨价公告。这其中，中通、圆通更新了公告，删除了先前“高速公路恢复收费”的字眼，并保留“优惠政策进行适当调整”的表示；韵达、申通、百世则撤销了公告。对此，中通、百世等快递公司总部暂未回应。而韵达则表示，公司目前快递费没有涨价，但对于删除调价公告的原因，不便回应。

5、上海建成首家盒马村 产品将直供盒马线上线下全平台

近日，上海首家盒马村正式建成，多个数字化系统已进入调试阶段。据介绍，该盒马村是位于崇明区的阿里巴巴翠冠梨数字农业基地，这也是自去年12月盒马与崇明区达成战略合作后的首个重要落地项目。该数字农业基地的高品质翠冠梨，将在未来直供盒马线下线上全平台。

6、健合集团与有赞微商城连锁合作上线250家网店

近日，健合集团与有赞微商城连锁达成合作，上线250个网店，每个门店拥有一个独立的网店或小程序，将通过导购推广、线上销售、直播带货等方式服务于线下4万多家母婴店。

7、百度：百家号、直播、小程序是未来发力点

近日在2020百度移动生态大会上，百度发布2020年百度App三大计划，具体包括：百度百家号“百川计划”，500亿流量全力助推创作者快速的成长，还有针对爆款的创作营，粉丝增长权益包，MCN专属计划等；百度直播“聚能计划”，拿出5亿补贴打造一千位的明星主播；智能小程序“创意小程序造星计划”，目标打造100个MAU过十万的创意小程序。

媒体观察：

人民网：“短视频问政”大有可为

平台价值让信息价值放大，网络生态为行政生态注入活力。“短视频问政”提高了行政效能，增加了老百姓的福祉，让人大代表真正成为互联网平台上代表民意的“意见领袖”，也能在更大范围汇聚和反映基层的想法与需求。

新京报：丰巢的想象力，无法想象快递柜的未来

快递柜是高频刚需，按理说应是互联网投资的一个热点。但丰巢却因究竟该向谁收费以及收多少费用，陷入了困境。好好的一个业务，被丰巢整得一地鸡毛，两头挨骂。

共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心（CNNIC）：《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》

《报告》提醒，短视频对未成年人的影响需要关注。短视频题材内容丰富，且能够依据人工智能算法针对用户兴趣偏好定制推送内容，使得很多未成年人可能因受吸引而沉迷。同时，短视频网站是内容发布和运营平台而非创作方，平台的内容均为用户主动上传，这个过程中很难避免未成年人收看到低俗或不健康内容。

北京商报：李佳琦薇娅的下半场，带货带厂还带什么

主播正从品牌、渠道各层面渗透电商，触发传统零售供应链条的一连串变化，这一连串的变化包含拼多多借由下沉市场搅动的春水，也少不了主播们播出的另一个“世界”。新的经济周期来临时，当明星和企业家走进抖音，完成某种程度身份下沉的同时，其实意味着主播背后商业模式的上升。

北京青年报：名人直播为家乡带货 信用更高责任更大

名人直播为自己家乡带货，要有更严格的自我约束和更大的责任担当。正因为名人为家乡带货更有公信力和说服力，名人更需要谨慎、节制地运用这种“权利”，对家乡产品的推介一定要实事求是、有一说一，既不溢美，也不隐恶，更不能抱着做“一锤子买卖”的心态，只图让网友掏钱买了家乡的东西就了事。名人直播为家乡带货如果出了问题，其后果只会比一般名人直播带货更严重——不但会损害网友（消费者）的权益，损害名人自身的公信力和社会形象，还会对名人家乡的声誉和父老乡亲的切身利益造成伤害。

(责编：毕磊、夏晓伦)