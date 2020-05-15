原标题：“快手劳模”李雨儿用歌声回馈老铁，9小时直播重温音乐路的华丽蜕变

"粉丝们都叫我'快手劳模'，每天将近七小时的直播，最多时一天要唱10多遍《雨花石》，希望能让更多人看见我。"追寻音乐14年，草根出身的李雨儿一路拼搏，从星光大道走到国家院团，曾用一曲《雨花石》打动了千万人。

从2月3日入驻快手至今，李雨儿的粉丝突破180万，单场直播同时最高在线人数8.2万人，平均每日40多万老铁在线观看，累计观众人数4000多万，李雨儿（ID：Liyuer613）用质朴、幽默的语言风格，专业动情的演唱收获了自己专属的粉丝群体——“吉祥雨”，她也被称为“励志金嗓女王”。

5月13日，是她入驻快手一百天。李雨儿策划了一场直播公益活动，与著名音乐人石焱一起，邀请侯耀华、闫学晶、乌兰图雅等40位明星及快手主播，进行了一场9小时的直播。

在171万老铁的见证下，这场音乐盛宴完美落幕，并多次冲到全国直播榜榜首，越来越多人就此走进了李雨儿的生活。

师恩如山，山村孩子踏上音乐之路

回看李雨儿14年的逐梦路，伴随孤独、辛酸、快乐与挫折……但她从未放弃过音乐，从一个需要赚钱还债的打工妹，到拥有今天的傲人成绩，这些都离不开她自身的努力和勤奋。

1992年，李雨儿考上了湖南祁阳师范，本该是件值得庆祝的事，但四处借钱也无法凑齐的学费，让李雨儿萌生了放弃的念头。曾教过李雨儿的老师文家信得知此事后，不忍放弃这样的好苗子，多次往返24里路卖竹子，凑了20元钱给李雨儿报名。“你是这里第一个考上祁阳师范的学生，不能不读。希望你能为人师表，做一个善良、正直的人。”当文老师将一大捧零钱递到李雨儿手上时，她知道自己不能拒绝这份心意，只能将师恩牢牢谨记心中。

1995年，毕业后的李雨儿成为了教师，本以为一切都在向好的方向发展，但天不遂人愿，家中无力偿还的欠款让她不得不放弃稳定的教师工作，外出打工还债。

打工期间，李雨儿常常食不果腹，没地儿住就睡在公交站台。一次偶然的机会，喜爱唱歌的李雨儿走进一家酒吧，用歌声成功说服老板，争取到驻唱工作。最初每天只有50元酬劳，为了还债，李雨儿一天要唱十几场。也正是这股劲儿，让她慢慢在酒吧小有名气，唱歌收入也越来越高。

2000年，在外漂泊三年的李雨儿终于还清了家中债务，这时的她已经不仅仅是通过唱歌养活一家人。在央视三套的《星光大道》节目比赛中，李雨儿因高亢嘹亮的嗓音一举夺得月冠军，后来她参加中国红歌会，获得全国10大红歌手称号，位列全国七强。李雨儿的歌声逐渐传入寻常百姓家，唱歌就此成为她的事业。

2004年新年将至，李雨儿去探望文老师。然而当年给予她帮助的文老师，独自住在简陋的泥胚房里。她给恩师带去了衣物，帮他清扫房屋，给他亲手围上围巾，留下合影，一切仿佛都回到正轨。

但李雨儿没想到的是，这张合影竟成了文老师留给她的唯一一张照片。在李雨儿的照顾下，本可以安享晚年的文老师突然在某一天离乡出走，失去了联系，至今生死未卜。尽管如此，李雨儿始终没有放弃寻找文老师，她曾不止一次公开表达想再见到老师的愿望。

整场直播中，李雨儿说得最多的就是“感恩”。举办这场直播活动，一方面，为了感谢老铁们的支持，另一方面也是为了寻找文老师。“我希望能够通过这次入驻快手百日的直播活动，可以有更多人帮助我找回恩师。”

恩师对学生的爱，在李雨儿身上得到延续。拿出10万元，成立李雨助学基金会，帮助寒门学子继续学业。这件事李雨儿已经坚持了7年，累计帮助了1000多名学生。“老师的善良和爱很大的帮助了我，我也想把这份爱传递下去。”

反哺家乡，为发扬传统文化助力

除了帮助寒门学子完成学业，李雨儿还想为自己的家乡做点事。在这次入驻快手百天直播活动中，李雨儿现场连线了老家湖南省永州市东安县的副县长李瑞霞，在线为老铁们介绍东安风土人情，为家乡脱贫攻坚助力。

同时，李雨儿还致力于推广家乡女书文化，并为此发布《女书组歌》，将女书传统文化与目前流行的传播形式结合，希望通过勇敢的尝试，让更多人了解并喜欢上世界仅存的女性专用文字。

2018年，李雨儿成为继袁隆平、谭盾、汪涵之后的第四位女书文化推广大使，并以湖南省政协委员的身份出席了湖南省政协第十二届一次会议分组讨论会，提出了“如何将女书文化推向世界”的提案，从当下流行文化的角度，李雨儿分析了目前女书发展存在的瓶颈，并对未来的发展方向做出了展望。在李雨儿看来，女书文化的研究和保护对人类研究文字和文明的起源、女性文化的发展有重要意义，她也会将文化传播坚持做下去。

感悟人生百态，快手成“拼命三娘”新舞台

工作狂，是李雨儿明显的“标签”。翻开李雨儿的快手作品集，大部分的视频内容不是在记录工作，就是在向大家预告自己的直播内容。

对于在快手的每次演出，李雨儿都会做好充足的准备。练歌、定制表演服装……出现在镜头前的李雨儿永远都充满活力。她的演唱总是全身心投入，用心用力用气歌唱，粉丝听她的女高音，总是感觉震撼、钦佩。在直播的闲聊时间，她没有架子，坦率、真诚，曾经在一场直播中，应粉丝要求唱了18遍《雨花石》，真正用自己的艺术服务粉丝。

有时她会拍摄短视频，分享和朋友们开茶会的生活片段，哼唱自己喜欢的歌曲，相较于舞台上的万众瞩目，快手镜头下的李雨儿更加亲切、有魅力。

自从100天前，山西歌手许海霞让李雨儿入驻快手，在这里尽情歌唱的李雨儿陆续带动了很多音乐人加入，大家完全融入快手生态，与老铁们玩得尽兴，让歌声在直播间飞扬。

出道这些年，李雨儿凝练成了自己的六字箴言：忏悔、感恩、原谅。在直播中，她现场连线父母，二老不约而同地谈到了这件事。以前在琐碎的家庭生活中，李雨儿的母亲有时会向女儿抱怨，但李雨儿常挂在嘴边的六字箴言让母亲豁然开朗，如今一家人的生活其乐融融。

“爸妈就是我的‘土地’，他们好，我这颗小芽才能好。”李雨儿工作在外，她爸妈就一直通过快手关注女儿的动态，现在二老已经是“吉祥雨”的五级粉丝，妥妥的“铁粉”一枚。连身旁主持的石焱老师都忍不住在直播中打趣：“是时候给阿姨安排个管理权限了。”

9个小时的直播活动，在《相亲相爱一家人》的歌声中结束，不少老铁一直守在屏幕前支持李雨儿，她所邀请的嘉宾朋友们也同样陪着雨儿“跑完全程”。李雨儿曾说：“作为一名歌手，所有华丽高贵的光芒，应该放在舞台上，而台下，只需要做最朴素纯粹的自己就很好。”李雨儿就是这样的洒脱和与众不同，在她的歌声中，总有一股振奋人心的力量，鼓励大家努力向上。

“夜越黑，星光越灿烂，越寂寥，越是最欢颜。路辗转，独往又独来，心如海，笑看风雨过千帆……”这首《我的心》是李雨儿写给自己这一路走来的歌。

从永州走到央视星光大道，再到作为特殊人才走向中国歌剧舞剧院，在黄河壶口举办万人演唱会、大洋彼岸美国洛杉矶举行演唱会......风雨兼程二十三年，李雨儿终成家喻户晓的“灵魂歌者”。

入驻快手100天的音乐庆典，老铁们用点亮红心的方式为她庆祝，与她分享喜悦。而快手也已成为李雨儿长期、稳定的演出平台，在接下来更多的一百天中，李雨儿还会为老铁们带来更多的音乐作品。（郑梓）

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