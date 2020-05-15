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统计局：2019年私营单位就业人员年均工资53604元

2020年05月15日15:46  来源：人民网-财经频道
 

        人民网北京5月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为53604元，比上年增加4029元，名义增长8.1%，增速比2018年回落0.2个百分点。扣除价格因素，2019年全国城镇私营单位就业人员年平均工资实际增长5.2%。

       国家统计局人口和就业统计司副司长孟灿文表示，2019年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，就业形势保持稳定，全国城镇单位就业人员平均工资稳步增长。其中，采矿和制造领域重点行业平均工资持续增长，科教、信息和交通等新兴行业平均工资稳步增长，与公共服务和消费升级相关的行业平均工资较快增长。

       孟灿文指出，需要特别说明的是，平均工资增长与企业经济效益和人员结构变化密切相关。一些行业经济效益增长较慢，其就业人员平均工资增速慢于整体工资增速，还有一些行业受就业人员结构变化影响，行业平均工资增速较低。

2010-2019年城镇私营单位就业人员年平均工资增速

　　分四大区域看，城镇私营单位就业人员年平均工资由高到低依次是东部、西部、中部和东北地区，分别为59471元、46777元、43927元和39861元，比上年分别增长7.7%、6.7%、7.0%和7.5%。

　　分行业门类看，年平均工资最高的三个行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业85301元，金融业76107元，科学研究和技术服务业67642元，分别为全国平均水平的1.59倍、1.42倍和1.26倍。年平均工资最低的三个行业分别是农、林、牧、渔业37760元，住宿和餐饮业42424元，居民服务、修理和其他服务业43926元，分别为全国平均水平的70%、79%和82%。

　　从增长速度看，年平均工资增速最高的三个行业依次为金融业、采矿业和电力、热力、燃气及水生产和供应业，分别增长20.9%、12.7%和12.2%。增速最低的三个行业依次为农、林、牧、渔业，水利、环境和公共设施管理业以及房地产业，分别增长3.8%、4.8%和5.9%。

2019年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资

单位：元，%

行　业

2019

2018

增长速度

合　计

53604

49575

8.1

农、林、牧、渔业

37760

36375

3.8

采矿业

49675

44096

12.7

制造业

52858

49275

7.3

电力、热力、燃气及水生产和供应业

49633

44239

12.2

建筑业

54167

50879

6.5

批发和零售业

48722

45177

7.8

交通运输、仓储和邮政业

54006

50547

6.8

住宿和餐饮业

42424

39632

7.0

信息传输、软件和信息技术服务业

85301

76326

11.8

金融业

76107

62943

20.9

房地产业

54416

51393

5.9

租赁和商务服务业

57248

53382

7.2

科学研究和技术服务业

67642

61876

9.3

水利、环境和公共设施管理业

44444

42409

4.8

居民服务、修理和其他服务业

43926

41058

7.0

教育

50761

46228

9.8

卫生和社会工作

57140

52343

9.2

文化、体育和娱乐业

49289

44592

10.5

 

(责编：杨曦、孙阳)
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