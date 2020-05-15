统计局：2019年私营单位就业人员年均工资53604元

人民网北京5月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为53604元，比上年增加4029元，名义增长8.1%，增速比2018年回落0.2个百分点。扣除价格因素，2019年全国城镇私营单位就业人员年平均工资实际增长5.2%。
国家统计局人口和就业统计司副司长孟灿文表示，2019年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，就业形势保持稳定，全国城镇单位就业人员平均工资稳步增长。其中，采矿和制造领域重点行业平均工资持续增长，科教、信息和交通等新兴行业平均工资稳步增长，与公共服务和消费升级相关的行业平均工资较快增长。
孟灿文指出，需要特别说明的是，平均工资增长与企业经济效益和人员结构变化密切相关。一些行业经济效益增长较慢，其就业人员平均工资增速慢于整体工资增速，还有一些行业受就业人员结构变化影响，行业平均工资增速较低。
2010-2019年城镇私营单位就业人员年平均工资增速
分四大区域看，城镇私营单位就业人员年平均工资由高到低依次是东部、西部、中部和东北地区，分别为59471元、46777元、43927元和39861元，比上年分别增长7.7%、6.7%、7.0%和7.5%。
分行业门类看，年平均工资最高的三个行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业85301元，金融业76107元，科学研究和技术服务业67642元，分别为全国平均水平的1.59倍、1.42倍和1.26倍。年平均工资最低的三个行业分别是农、林、牧、渔业37760元，住宿和餐饮业42424元，居民服务、修理和其他服务业43926元，分别为全国平均水平的70%、79%和82%。
从增长速度看，年平均工资增速最高的三个行业依次为金融业、采矿业和电力、热力、燃气及水生产和供应业，分别增长20.9%、12.7%和12.2%。增速最低的三个行业依次为农、林、牧、渔业，水利、环境和公共设施管理业以及房地产业，分别增长3.8%、4.8%和5.9%。
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2019年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资
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单位：元，%
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行 业
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2019年
|
2018年
|
增长速度
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合 计
|
53604
|
49575
|
8.1
|
农、林、牧、渔业
|
37760
|
36375
|
3.8
|
采矿业
|
49675
|
44096
|
12.7
|
制造业
|
52858
|
49275
|
7.3
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
49633
|
44239
|
12.2
|
建筑业
|
54167
|
50879
|
6.5
|
批发和零售业
|
48722
|
45177
|
7.8
|
交通运输、仓储和邮政业
|
54006
|
50547
|
6.8
|
住宿和餐饮业
|
42424
|
39632
|
7.0
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
85301
|
76326
|
11.8
|
金融业
|
76107
|
62943
|
20.9
|
房地产业
|
54416
|
51393
|
5.9
|
租赁和商务服务业
|
57248
|
53382
|
7.2
|
科学研究和技术服务业
|
67642
|
61876
|
9.3
|
水利、环境和公共设施管理业
|
44444
|
42409
|
4.8
|
居民服务、修理和其他服务业
|
43926
|
41058
|
7.0
|
教育
|
50761
|
46228
|
9.8
|
卫生和社会工作
|
57140
|
52343
|
9.2
|
文化、体育和娱乐业
|
49289
|
44592
|
10.5
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