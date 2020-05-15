孟灿文：2019年城镇单位就业人员平均工资保持稳定增长

人民网北京5月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布了2019年城镇单位就业人员平均工资数据，对此，国家统计局人口和就业统计司副司长孟灿文进行了解读。

2019年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，就业形势保持稳定，全国城镇单位就业人员平均工资稳步增长。2019年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为90501元，比上年增长9.8%（以下如无特别说明，均为比上年名义增速），扣除价格因素，实际增长6.8%；城镇私营单位就业人员年平均工资为53604元，比上年增长8.1%，扣除价格因素，实际增长5.2%。

采矿和制造领域重点行业平均工资持续增长

随着供给侧结构性改革不断深化，“三去一降一补”成果进一步巩固，带动相关行业平均工资保持较快增长态势。2019年，采矿业就业人员平均工资实现较快增长，城镇非私营单位和城镇私营单位就业人员年平均工资分别增长11.8%和12.7%。城镇非私营单位中，有色金属矿采选业、非金属矿采选业、石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业就业人员年平均工资分别增长13.9%、12.9%、12.1%和10.8%。制造业就业人员平均工资稳定增长，城镇非私营单位和城镇私营单位年平均工资分别增长8.4%和7.3%。高技术相关制造业就业人员平均工资增长较快。城镇非私营单位中，医药制造业及铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业就业人员年平均工资分别增长13.0%和10.3%，分别高于全国平均工资增速3.2和0.5个百分点。

一些短板领域就业人员平均工资增长较快。城镇非私营单位中，土地管理业和水利管理业就业人员年平均工资分别增长23.4%和13.3%，分别高于全国平均工资增速13.6和3.5个百分点。

科教、信息和交通等新兴行业平均工资稳步增长

创新驱动战略深入实施，研发投入不断加大，落实以增加知识价值为导向的分配政策，实行更加灵活的薪酬制度，科研和高等教育领域就业人员平均工资快速增长。 2019年全年研究与试验发展经费支出比上年增长10.5%，城镇非私营单位中，研究和试验发展、科技推广和应用服务业、高等教育就业人员年平均工资分别增长15.9%、10.2%和13.2%，分别高于全国平均工资增速6.1、0.4和3.4个百分点。

信息技术广泛渗透，网上零售快速发展，促进了相关行业就业人员平均工资增加。2019年全国实物商品网上零售额比上年增长19.5%，相应地，城镇非私营单位中批发和零售业就业人员年平均工资增长10.5%，高于全国平均工资增速0.7个百分点。同时，互联网应用不断拓展，相关行业较快发展，就业人员工资水平快速提升。城镇非私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业中的互联网和相关服务业就业人员年平均工资增长13.6%，增速比上年加快10.4个百分点。城镇私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业就业人员年平均工资增长11.8%，增速比上年加快3.4个百分点。

随着交通基础设施改善，人流物流增加，交通领域就业人员平均工资稳步提升。2019年城镇非私营单位中，航空运输业和铁路运输业就业人员年平均工资分别增长11.5%和10.0%。

与公共服务和消费升级相关的行业平均工资较快增长

随着人民生活水平提高，文化事业和文化产业加快发展，相关行业就业人员平均工资增长较快。2019年城镇非私营单位中，广播电视电影和录音制作业、新闻和出版业就业人员年平均工资分别增长13.7%和13.4%。

人民群众对多样化、多层次健康服务的需求不断增加，医疗卫生服务进一步发展，卫生和体育行业就业人员平均工资继续提升。2019年城镇非私营单位中，卫生和社会工作就业人员年平均工资增长11.0%，增速比上年加快1.6个百分点，其中卫生行业增长12.2%，增速加快2.5个百分点；体育行业就业人员年平均工资增长10.0%。

居民生活消费相关服务业就业人员平均工资持续增长。2019年城镇非私营单位中，与民生和消费密切相关的机动车电子产品和日用产品修理业、居民服务业、邮政业就业人员年平均工资分别增长16.6%、10.8%和10.4%，分别高于全国平均工资增速6.8、1.0和0.6个百分点。

需要特别说明的是，平均工资增长与企业经济效益和人员结构变化密切相关。一些行业经济效益增长较慢，其就业人员平均工资增速慢于整体工资增速，还有一些行业受就业人员结构变化影响，行业平均工资增速较低。

(责编：杨曦、孙阳)