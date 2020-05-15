京东集团一季度营收1462亿元 活跃购买用户数增2500万

人民网北京5月15日电（记者毕磊）北京时间5月15日，京东集团（纳斯达克股票代码：JD）发布了2020年第一季度业绩，京东集团净收入为1462亿元人民币（约206亿美元），同比增长20.7%。归属京东普通股股东的净利润为11亿元人民币（约合2亿美元）。
京东方面表示，基于疫情期间京东持续不间断的运营，推动了活跃用户数的大幅增长。截至2020年3月31日，京东过去12个月的活跃购买用户数为3.874亿，环比增长2500万人，较去年同期增长24.8%。2020年3月，京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长46%。
与此同时，京东在疫情期间大幅缩短了向供应商的结款周期，并向供应商提前预付了大量的预付货款，公司一季度的应付账款周转天数也较去年同期缩短了5.7天。
京东在物流基础设施布局上的优势进一步显现。截至2020年3月31日，京东物流运营了730多个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内，仓储总面积约为1700万平方米。从1月21日至3月31日，京东物流累计承运医疗应急物资超过7000万件，总重量超3万吨，将来自世界各地的1万多吨医疗应急物资和生活物资运送至湖北。
今年一季度，品牌商、商家在京东平台上的销售依然保持增长势头。数据显示，在1至4月，京东平台上有572个品牌实现下单金额过亿，其中490个品牌为国产品牌，180个品牌同比增幅超过50%。与此同时，有230个品牌下单金额过3亿，151个品牌下单金额过5亿。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】