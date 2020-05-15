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京东集团一季度营收1462亿元 活跃购买用户数增2500万

2020年05月15日18:55  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京5月15日电（记者毕磊）北京时间5月15日，京东集团（纳斯达克股票代码：JD）发布了2020年第一季度业绩，京东集团净收入为1462亿元人民币（约206亿美元），同比增长20.7%。归属京东普通股股东的净利润为11亿元人民币（约合2亿美元）。

　　京东方面表示，基于疫情期间京东持续不间断的运营，推动了活跃用户数的大幅增长。截至2020年3月31日，京东过去12个月的活跃购买用户数为3.874亿，环比增长2500万人，较去年同期增长24.8%。2020年3月，京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长46%。

　　与此同时，京东在疫情期间大幅缩短了向供应商的结款周期，并向供应商提前预付了大量的预付货款，公司一季度的应付账款周转天数也较去年同期缩短了5.7天。

　　京东在物流基础设施布局上的优势进一步显现。截至2020年3月31日，京东物流运营了730多个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内，仓储总面积约为1700万平方米。从1月21日至3月31日，京东物流累计承运医疗应急物资超过7000万件，总重量超3万吨，将来自世界各地的1万多吨医疗应急物资和生活物资运送至湖北。

　　今年一季度，品牌商、商家在京东平台上的销售依然保持增长势头。数据显示，在1至4月，京东平台上有572个品牌实现下单金额过亿，其中490个品牌为国产品牌，180个品牌同比增幅超过50%。与此同时，有230个品牌下单金额过3亿，151个品牌下单金额过5亿。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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