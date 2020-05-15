佛山市政府与拼多多达成全面战略合作，市长携八大集团开启总裁直播

5月15日，佛山市政府与拼多多达成全面战略合作协议，双方将围绕加快培育开发消费新模式、新业态、新产品，抢抓新兴产业发展机遇，实施一揽子行动方案，联合探索“数字经济+佛山制造”的新路径。

佛山市委常委、常务副市长蔡家华代表市委、市政府出席签约仪式并致辞，佛山市副市长乔羽和拼多多联合创始人达达，作为双方代表签署战略合作框架协议并联合启动“佛山优品馆”。

蔡家华表示：“疫情期间，电商发挥了巨大作用。佛山市委、市政府将举全市之力帮助佛山企业全面上网、上线、上云、上台阶，持续打造‘有家就有佛山造’的线上生活场景。佛山企业也在积极向数字化转型，特别是与拼多多一直有着密切的合作与联系。未来，我们将联合拼多多扶持更多优质佛山企业和品牌入驻‘佛山优品馆’，打造面向平台6亿消费者的佛山消费工业线上集群，商品将全面覆盖佛山实力雄厚的制造业和丰富的产业带资源。同时，借助直播等新型数字化展销技术，双方将推动佛山制造的消费品全链条完善，加速推动佛山传统产业数字化转型升级。”

启动仪式结束后，佛山市副市长乔羽与拼多多联合创始人达达，携手美的、格兰仕、万和新电气、海天味业、新明珠陶瓷、东鹏控股、溢达纺织、罗浮宫家居等八大佛山产业代表性集团，共同开启了佛山站“总裁直播”，通过新华直播、拼多多直播间等推介佛山优质品牌。

打造佛山线上永久窗口

佛山是中国制造业最为发达的区域，也是中国民营经济发展的风向标。从改革开放初期的“全国看广东，广东看佛山”，到当下的陶瓷、空调、铝型材、酱油等十大产业位列全球第一，佛山制造长期引领着多个行业的发展。

近年来，佛山积极推动各行业数字化、智能化转型升级，通过联合拼多多等平台大幅拓宽相关产业的市场规模。佛山电子商务协会监测数据显示，2019年，佛山市实现B2C、C2C网络零售交易额2842.8亿元，同比增长18.15%，电商服务从业人员超过16.3万人，同比增长21.6%，由电商间接带动的就业群体超过35万人。

作为服务近6亿用户、年成交额过万亿的新电商平台，拼多多自创立以来始终与佛山保持着紧密联系，实现了共融共进的新发展。据佛山市委常委、常务副市长蔡家华介绍，截至2019年底，已经有上万家佛山优质企业入驻拼多多，实现年销售额超过550亿元。

随着国内疫情得到有效控制，各行业在推动复工复产的同时，也在抢抓新兴产业发展机遇。在经济爬坡的关键时期，佛山先后出台了一系列的扶持政策，并将联合拼多多启动“佛山优品、云购e选”系列活动列为帮助企业实现进一步发展的重要举措。

“我们将依托国内主流电商拼多多的平台优势，特别是在消费品上行领域的扎实基础及近6亿的消费用户群体，为佛山企业拓展市场、稳定产能提供助力。”蔡家华表示，“我们更希望即将开设在拼多多平台上的‘佛山优品馆’，能成为展示佛山形象、推广佛山企业、促销佛山产品的永久窗口。”

据悉，通过本次全面战略合作，双方将围绕打造以“佛山优品馆”为核心的线上永久窗口、以佛山各区政府领导直播带货为主的特惠行动巡展、以佛山“新品牌计划”为核心的品牌重塑体系等实施一系列创新举措，帮助佛山优质企业加速发掘内需市场，不断扩大线上交易规模。

预计至2020年底，该项合作将推动超过10000家新增优质企业和品牌入驻“佛山优品馆”，带动佛山制造的消费品全链条在线上冲击1200亿元销售额的目标。

八大企业联合带货，“总裁直播”首站落地佛山

作为佛山市人民政府推介的代表企业，美的、格兰仕、万和、海天味业、新明珠、东鹏、溢达、罗浮宫等8家企业，共同出席了本次签约仪式，并联合开启拼多多首场“总裁直播”。

佛山市副市长乔羽主持“总裁直播”并表示：“拼多多‘佛山优品馆’，是名副其实的好品佛山、优品荟萃。我们佛山创造了很多世界之最，佛山的品牌早已经走遍了千家万户，我们今天特地在线下搭建了一个小型的‘佛山优品馆’，向大家重点介绍一下佛山在世界排名前列的优质产业。”

罗浮宫集团总裁陈桂芳、东鹏控股总裁龚志云、万和新电气总裁卢宇聪、海天味业党委书记张欣、新明珠陶瓷党委书记陈先辉、溢达纺织总经理马伟萍、美的集团副总裁魏志强、格兰仕集团副总裁邹能基等企业领导，通过“总裁直播”为各家企业的顶尖产品代言，并各自推出最具代表性的商品，针对拼多多用户给予专门的补贴价。

据悉，围绕“数字经济+佛山制造”的相关规划，合作期间，拼多多方面除“新品牌计划”“百亿补贴”外，还将首次引入“限时秒杀”事业部，帮助佛山各产业带推进“百万订单秒杀”行动，并就各产业的信息流共享和数字化升级实施一系列举措。

拼多多联合创始人达达表示：“在中国经济版图上，民间流行的三句话道出了佛山制造的江湖地位：有家就有佛山家电，有建筑工地就有佛山建材，有厨房就有佛山酱油。格兰仕、美的、海天酱油……这些消费者耳熟能详的品牌，及大量出口转内销的产业带企业，都在拼多多上找到了新的增长点。通过本次与佛山的合作，拼多多将带动一批佛山的优质企业实现品牌、服务的双升级，我们也希望能够与佛山的各大企业‘一起闯、一起拼’，促进消费回暖，共同渡过难关，助力区域产业经济持续、稳定发展。”

据悉，自今年以来，拼多多已先后协同上海、青岛、宁波、佛山、泉州、东莞等地方政府推动复工复产，集聚平台5.85亿消费者及生产端直连消费端的优势，打破供应链壁垒，推出“外贸转内销”产业带纵深计划，以政企联动、线上线下融合模式推动区域经济促消费、扩内需。

达达表示，未来，拼多多将继续联合当地政府，围绕直播基地打造、企业的智能化生产、数字化营销以及人才培育实施一系列创新举措，带动优质产能上行电商平台，并重点帮扶一批外向型企业转型内销市场，帮助企业在特殊时期重回发展快车道。

(责编：李栋、值班)