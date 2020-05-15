人民网>>财经

佛山市政府与拼多多达成全面战略合作，市长携八大集团开启总裁直播

2020年05月15日20:57  来源：环球网
 

5月15日，佛山市政府与拼多多达成全面战略合作协议，双方将围绕加快培育开发消费新模式、新业态、新产品，抢抓新兴产业发展机遇，实施一揽子行动方案，联合探索“数字经济+佛山制造”的新路径。

佛山市委常委、常务副市长蔡家华代表市委、市政府出席签约仪式并致辞，佛山市副市长乔羽和拼多多联合创始人达达，作为双方代表签署战略合作框架协议并联合启动“佛山优品馆”。

蔡家华表示：“疫情期间，电商发挥了巨大作用。佛山市委、市政府将举全市之力帮助佛山企业全面上网、上线、上云、上台阶，持续打造‘有家就有佛山造’的线上生活场景。佛山企业也在积极向数字化转型，特别是与拼多多一直有着密切的合作与联系。未来，我们将联合拼多多扶持更多优质佛山企业和品牌入驻‘佛山优品馆’，打造面向平台6亿消费者的佛山消费工业线上集群，商品将全面覆盖佛山实力雄厚的制造业和丰富的产业带资源。同时，借助直播等新型数字化展销技术，双方将推动佛山制造的消费品全链条完善，加速推动佛山传统产业数字化转型升级。”

启动仪式结束后，佛山市副市长乔羽与拼多多联合创始人达达，携手美的、格兰仕、万和新电气、海天味业、新明珠陶瓷、东鹏控股、溢达纺织、罗浮宫家居等八大佛山产业代表性集团，共同开启了佛山站“总裁直播”，通过新华直播、拼多多直播间等推介佛山优质品牌。

打造佛山线上永久窗口

佛山是中国制造业最为发达的区域，也是中国民营经济发展的风向标。从改革开放初期的“全国看广东，广东看佛山”，到当下的陶瓷、空调、铝型材、酱油等十大产业位列全球第一，佛山制造长期引领着多个行业的发展。

近年来，佛山积极推动各行业数字化、智能化转型升级，通过联合拼多多等平台大幅拓宽相关产业的市场规模。佛山电子商务协会监测数据显示，2019年，佛山市实现B2C、C2C网络零售交易额2842.8亿元，同比增长18.15%，电商服务从业人员超过16.3万人，同比增长21.6%，由电商间接带动的就业群体超过35万人。

作为服务近6亿用户、年成交额过万亿的新电商平台，拼多多自创立以来始终与佛山保持着紧密联系，实现了共融共进的新发展。据佛山市委常委、常务副市长蔡家华介绍，截至2019年底，已经有上万家佛山优质企业入驻拼多多，实现年销售额超过550亿元。

随着国内疫情得到有效控制，各行业在推动复工复产的同时，也在抢抓新兴产业发展机遇。在经济爬坡的关键时期，佛山先后出台了一系列的扶持政策，并将联合拼多多启动“佛山优品、云购e选”系列活动列为帮助企业实现进一步发展的重要举措。

“我们将依托国内主流电商拼多多的平台优势，特别是在消费品上行领域的扎实基础及近6亿的消费用户群体，为佛山企业拓展市场、稳定产能提供助力。”蔡家华表示，“我们更希望即将开设在拼多多平台上的‘佛山优品馆’，能成为展示佛山形象、推广佛山企业、促销佛山产品的永久窗口。”

据悉，通过本次全面战略合作，双方将围绕打造以“佛山优品馆”为核心的线上永久窗口、以佛山各区政府领导直播带货为主的特惠行动巡展、以佛山“新品牌计划”为核心的品牌重塑体系等实施一系列创新举措，帮助佛山优质企业加速发掘内需市场，不断扩大线上交易规模。

预计至2020年底，该项合作将推动超过10000家新增优质企业和品牌入驻“佛山优品馆”，带动佛山制造的消费品全链条在线上冲击1200亿元销售额的目标。

八大企业联合带货，“总裁直播”首站落地佛山

作为佛山市人民政府推介的代表企业，美的、格兰仕、万和、海天味业、新明珠、东鹏、溢达、罗浮宫等8家企业，共同出席了本次签约仪式，并联合开启拼多多首场“总裁直播”。

佛山市副市长乔羽主持“总裁直播”并表示：“拼多多‘佛山优品馆’，是名副其实的好品佛山、优品荟萃。我们佛山创造了很多世界之最，佛山的品牌早已经走遍了千家万户，我们今天特地在线下搭建了一个小型的‘佛山优品馆’，向大家重点介绍一下佛山在世界排名前列的优质产业。”

罗浮宫集团总裁陈桂芳、东鹏控股总裁龚志云、万和新电气总裁卢宇聪、海天味业党委书记张欣、新明珠陶瓷党委书记陈先辉、溢达纺织总经理马伟萍、美的集团副总裁魏志强、格兰仕集团副总裁邹能基等企业领导，通过“总裁直播”为各家企业的顶尖产品代言，并各自推出最具代表性的商品，针对拼多多用户给予专门的补贴价。

据悉，围绕“数字经济+佛山制造”的相关规划，合作期间，拼多多方面除“新品牌计划”“百亿补贴”外，还将首次引入“限时秒杀”事业部，帮助佛山各产业带推进“百万订单秒杀”行动，并就各产业的信息流共享和数字化升级实施一系列举措。

拼多多联合创始人达达表示：“在中国经济版图上，民间流行的三句话道出了佛山制造的江湖地位：有家就有佛山家电，有建筑工地就有佛山建材，有厨房就有佛山酱油。格兰仕、美的、海天酱油……这些消费者耳熟能详的品牌，及大量出口转内销的产业带企业，都在拼多多上找到了新的增长点。通过本次与佛山的合作，拼多多将带动一批佛山的优质企业实现品牌、服务的双升级，我们也希望能够与佛山的各大企业‘一起闯、一起拼’，促进消费回暖，共同渡过难关，助力区域产业经济持续、稳定发展。”

据悉，自今年以来，拼多多已先后协同上海、青岛、宁波、佛山、泉州、东莞等地方政府推动复工复产，集聚平台5.85亿消费者及生产端直连消费端的优势，打破供应链壁垒，推出“外贸转内销”产业带纵深计划，以政企联动、线上线下融合模式推动区域经济促消费、扩内需。

达达表示，未来，拼多多将继续联合当地政府，围绕直播基地打造、企业的智能化生产、数字化营销以及人才培育实施一系列创新举措，带动优质产能上行电商平台，并重点帮扶一批外向型企业转型内销市场，帮助企业在特殊时期重回发展快车道。

(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved