4月主要经济指标继续改善

本报北京5月15日电 （记者陆娅楠）国家统计局15日发布的4月经济数据显示，国内疫情防控向好态势持续巩固，复工复产复市扎实推进，生产需求逐步好转，基础产业支撑有力，市场预期总体稳定，新动能逆势增长，经济活跃度提升，4月主要指标延续了3月份以来恢复改善势头。

生产需求逐步好转。4月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，从上月下降1.1%转为增长。服务业生产指数同比下降4.5%，降幅比上月收窄4.6个百分点。市场销售也呈现改善势头，升级类商品增速较快。

转型升级态势持续，和互联网相关的新业态、新模式继续保持逆势增长。1—4月份，实物商品网上零售额同比增长8.6%，实物商品网上零售占比持续提高。4月份，高技术制造业同比增长10.5%，增速比上月加快1.6个百分点。

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《 人民日报 》（ 2020年05月16日 01 版）

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