商务部：4月实际使用外资同比增长11.8%

本报北京5月15日电 （记者王俊岭）商务部日前发布了全国吸收外资情况。1—4月，受新冠肺炎疫情影响，全国实际使用外资2865.5亿元人民币，同比下降6.1%（不含银行、证券、保险领域数据），比一季度降幅收窄4.7个百分点。4月当月，全国实际使用外资703.6亿元人民币，同比增长11.8%。

1—4月，高技术产业实际使用外资同比增长2.7%。其中，信息服务、电子商务服务、专业技术服务同比分别增长46.9%、73.8%和99.6%。同期，主要经济体和区域中，“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长7.9%；东盟实际投入外资金额同比增长13%。

商务部新闻发言人高峰表示，下一步，商务部将扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促增量、稳存量并举，加强外资企业和重点外资项目服务保障，抓好各项稳外资政策落实，持续优化营商环境，进一步做好招商、安商、稳商工作，不断增强外商在华长期投资经营的信心。

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