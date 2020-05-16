央行引导金融机构加快推进数字化转型

本报北京5月15日电 （记者徐佩玉）近日，中国人民银行金融科技委员会2020年第1次会议在北京召开。会议对金融科技理论研究、规划指导、应用实践等问题进行研究，明确了下一步工作重点。

会议认为，要充分发挥人民银行系统内外部力量深入开展金融科技研究，加强研究成果与监管、应用、标准等工作的衔接，为金融科技监管提供理论基础，为政策制度出台提供科学依据，为金融与科技融合发展提供有力支撑。会议指出，要贯彻落实《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》，研究金融科技发展指标体系，认真做好动态监测和综合评估，引导金融机构加快推进数字化转型，持续增强科技应用能力，为健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系贡献力量。

会议强调，要强化监管科技应用实践，积极运用大数据、人工智能、云计算、区块链等技术加强数字监管能力建设，不断增强金融风险技防能力，提升监管专业性、统一性和穿透性，为坚决打赢金融风险防控攻坚战和复工复产工作贡献科技力量。

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