原标题：国家邮政局敦促丰巢完善收费机制

本报讯（记者 马婧）国家邮政局昨天发布消息称，针对近期丰巢公司与杭州、上海少数小区物业因调整智能快件箱免费保管期限产生纠纷事宜，国家邮政局约谈了丰巢科技公司主要负责人，要求丰巢公司积极采取措施，主动承担社会责任，着手研究解决方案，调整完善收费机制，回应用户合理诉求。

国家邮政局相关负责人表示，丰巢此次调整免费保管期限的行为虽未违反规章禁止性规定，但在调整过程中，存在着全局站位不高、风险评估不够，征询意见不足、应对处置不妥等问题，应进行深刻反思，汲取教训。该负责人表示，丰巢公司应认真考虑用户诉求和业态发展需要，尽快提出合理解决方案。在此基础上，合理调整4月27日公布的全国性免费保管期限等相关经营策略。

同时，邮政管理部门将对快递企业未经用户同意，擅自投递到智能快件箱、公共服务站等行为进行查处；督促包括智能快件箱、公共服务站运营企业在内的各类快递企业加大投入、加强管理，通过技术升级和规范服务，充分保障用户的知情权、选择权。丰巢科技公司主要负责人回应称，将立即对存在问题进行整改，积极配合邮政管理部门做好相关工作，做到依法经营、诚信经营。

不少消费者担心，快递代收点将来会不会也要收费？菜鸟驿站昨天表示，暂存包裹的服务不会对消费者收费，无论存放多久，都会免费妥善保管，快递保管服务将长期免费。

(责编：李栋、值班)