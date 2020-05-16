粤港澳大湾区迎利好 四部委发布26条金融举措

原标题：1份申请书20分钟搞定跨境付款业务

近日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》（下称《意见》），《意见》从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升金融服务创新水平、防范跨境金融风险等五个方面提出26条具体措施。重点包括探索建立跨境理财通机制、鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资上市、支持银行开展跨境贷款业务、研究设立广州期货交易所、研究探索设立粤港澳大湾区国际商业银行、研究建立跨境金融创新监管“沙盒”、支持粤港澳三地机构共同设立粤港澳大湾区相关基金，支持险资、银行理财资金参与等。

文/广州日报全媒体记者林晓丽

便利化试点更省时

在实行便利化试点业务后，企业只需提供《境外汇款申请书》即可，银行无需事前处理单据审核与报关单核验，从企业向银行申请提出付汇到资金跨境付出，所需时间仅为原来的五分之一。

央行广州分行牵头六成措施

26条具体措施中，由央行广州分行牵头落实的措施占60%以上。

数说措施推进情况

截至2020年4月末，香港、澳门居民通过见证方式开立内地银行个人Ⅱ、Ⅲ类结算账户10.2万户。

截至2020年4月末，大湾区内地九市与港澳之间跨境人民币结算15.1万亿元。

扩大贸易外汇收支便利化试点首笔业务落地

“真是太方便了！只需提交一份《境外汇款申请书》，短短20分钟就办理完公司的跨境付款业务了，比以前方便太多了。”珠海某大型化工企业相关负责人李先生向记者表示。

近日，工行广东分行为珠海某大型化工企业办理两笔货物贸易外汇收支便利化试点业务，金额合计692万美元。这是2020年3月18日外汇局广东省分局扩大贸易外汇收支便利化试点以来，广东银行业首笔业务。

“在货物贸易外汇收支便利化试点前，企业办理跨境汇款业务需提交《境外汇款申请书》、贸易合同或发票或报关单等贸易背景真实性纸质证明材料。通常企业单笔付款金额较大，合同页数较多，对应的报关单和发票份数多、每份金额小，企业整理相关资料繁琐。银行也需进行单据审核、系统操作、报关单核验、单据正本签注等多个环节，耗时较长，一般需要半天时间。”工行广东分行相关负责人介绍道，“在实行便利化试点业务后，企业只需提供《境外汇款申请书》即可，银行无需事前处理单据审核与报关单核验。从企业向银行申请提出付汇到资金跨境付出，所需时间仅为原来的五分之一，大幅提高了业务办理效率，在疫情期间也可减少企业外出往返网点，企业和银行体验都很好。”

而此举正是落实金融支持粤港澳大湾区建设的重要举措。《意见》提出促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化，探索实施更高水平的贸易投资便利化试点等具体要求。

广东省9家财务公司获批参与结售汇业务

26条具体措施中，由央行广州分行负责牵头落实的措施占60%以上。记者从央行广州分行了解到，部分措施已稳步推进并落地。如民生金融服务方面，香港、澳门代理见证开户已在试点，银联云闪付也已在港澳落地，微信、支付宝香港电子钱包可在内地使用，中银澳门跨境钱包、澳门通电子钱包在内地中银商户使用，打造了港珠澳大桥、入境签证缴费、珠海横琴莲花大桥穿梭巴士等移动支付应用特色项目。截至2020年4月末，香港、澳门居民通过见证方式开立内地银行个人Ⅱ、Ⅲ类结算账户10.2万户。

据介绍，目前，人民币在大湾区使用持续扩大，截至2020年4月末，大湾区内地九市与港澳之间跨境人民币结算15.1万亿元。加快落实大湾区跨境投融资的八项改革措施，推进了货物贸易外汇收支便利化、资本项目收入支付便利化、外债注销下放银行办理试点，取消了企业银行账户许可，简洁透明的规则加快形成。

接下来，央行广州分行将加快推动各项措施落地。

据央行广州分行相关人士介绍，当前更高水平贸易投资便利化试点、贸易新业态外汇管理改革、资本项目收入支付便利化、非投资性企业开展股权投资已初见成效，该行将指导符合条件的银行参与便利化试点，支持更多企业享受试点便利，扩大政策覆盖面。

“对于本外币合一的跨境资金池、本外币合一的账户，我行将在人民银行总行的统一部署下，加快研究实施方案。对于跨境理财通，将争取国家同意后尽快实施。对于跨境贷款业务、跨境资产转让、私募股权投资基金跨境投资业务，我行将在当前试点基础上，实施宏观审慎管理，推动相关业务规范有序开展。”该负责人介绍道。

据了解，设立人民币海外投贷基金已无政策障碍，需统筹多方做好基金设立工作。在外汇市场方面，非银行金融机构经批准后可参与结售汇业务，广东省共有9家财务公司获批业务资格。

证券期货经营机构可经批准后参与境外交易所金融产品交易等，广发证券等获批业务资格。接下来，争取符合条件的机构参与试点，进一步丰富外汇市场参与主体和交易品种。

(责编：李栋、值班)