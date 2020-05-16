烟台与拼多多达成战略合作 推动产业带数字化转型

5月16日，烟台市政府与拼多多达成战略合作，共同启动“鲜美烟台·云购优品”烟台优品线上云购节活动。烟台是今年3月以来，继宁波、青岛、东莞、泉州、佛山等五个万亿级GDP城市之后，第六个联手拼多多的沿海城市。

作为港口城市，烟台外贸产业发达，物产丰饶，是亚洲唯一的国际葡萄酒城，烟台苹果、莱阳梨、烟台大樱桃、长岛海参等农渔产品享誉全国。2019年，烟台GDP达到了7653亿元。

5月16日，烟台市副市长张代令和11位市县区长一起走进直播间，在拼多多平台上推荐烟台特色商品和城市文化。活动当天，“烟台优品馆”在拼多多平台正式上线。双方还就推动外贸企业出口转内销，建设数字渔业示范项目，打造日本优质进口商品供应链中心达成合作。

“烟台拥有得天独厚的产品资源，具备强大的生产制造能力，如果结合拼多多消费需求大数据，将会形成持续提供高性价商品的新消费引擎”，拼多多联合创始人赵佳臻出席当天合作签约仪式时表示。

外贸企业“转攻”国内市场：上千种“出海好货”登陆拼多多

2019年，拼多多年活跃买家数达5.852亿，成交额突破万亿。“今年一季度，平台新增烟台企业4300余家，烟台企业销售额较去年同期增长81.8%”，拼多多联合创始人赵佳臻表示，通过此次合作，争取实现烟台企业在拼多多开店总数再增加5000家，实现烟台各类特色产品全覆盖。

12位市县区长“大联播”背后：协同推动产业带数字化转型

虽然一季度出现的疫情对很多企业造成了影响，但张裕集团在国内的红酒份额不减反增至42%。张裕集团有限公司总经理孙健表示，充分竞争市场下，获客能力决定企业生命力，屏幕已经成为触达消费者的核心渠道，“以前数字化转型只是锦上添花，现在是到了生死存亡的地步”。

“电商平台上卖得最好的是28mm的中大果。特大果消费者没概念，很难卖出去。如果用好直播工具，转化率能提升10%以上。”烟台林果电子商务有限公司联合创始人赵洋表示，以往特大果只有在线下商超才卖得动，现在直播也能“消化”一部分存货。

同样，海鲜品牌“优零叔叔”通过转战电商，对冲了疫情风险。该企业创始人王广涛表示，疫情后海参等高价产品线下销量锐减，线上销量却恢复得很快，“餐馆关门，宴席也少了，电商平台却迎来很多追求性价比的消费者”。

除解决既有产品的销路问题，拼多多还将深度协同政府、企业，为出口型企业打通国内线上新市场，探索种养殖业数字化升级。

今年年初，春雪、龙大等企业已分别开设拼多多店铺，将以往出口的肉制品卖给国内消费者。同时，结合拼多多6亿消费者数据，双方或将联合推出定制产品。上海交通大学安泰经济与管理学院教授何帆认为，此次合作其实是地方政府和平台型企业，协同打造一个内需导向性的产业生态模式，这是后疫情时代的新消费引擎。

赵佳臻表示，拼多多将强化输出新型消费模型，帮助更多企业优化产品和供应链，降低流通和生产环节成本。尤其在农业上游环节，平台会持续探索种养殖业方面的数字化应用与提升，为产业带来新型附加值。

张代令说，本次烟台优品线上云购节，是烟台市政府与拼多多集团联手应对疫情影响、激活消费潜力、创新消费模式的一次探索和尝试，“在此基础上，我们将紧紧抓住电商直播风口，争取把线上消费打造成烟台消费新的亮点和增长点”。

(责编：李栋、值班)