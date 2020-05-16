中车天力牵手泰嘉股份 加速高端装备制造

人民网北京5月16日电 （孙阳）日前，记者获悉，双金属带锯条企业泰嘉股份与中国中车旗下轨道交通装备核心零部件制造商中车天力于5月15日举行战略合作签约，双方拟就业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域展开深入合作，打造互补、双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

据悉，泰嘉股份自2003年成立以来，持续深耕锯切材料、锯切产品、锯切工艺等领域，产品远销包括欧美在内的四十多个国家和地区，公司致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商，目前已在香港、德国、荷兰、印度设点布局。

中车天力立足技术研发型企业定位，一直专注于新金属材料应用技术研究和轨道交通高端轴类产品研制，具备明显的研制一体化优势，是中国中车旗下高端车轴研制的领军企业，是湖南轨道交通千亿产业链上关键核心一环，同时中车产业协同发展模式赋予其充分的资源整合优势。

目前，中车天力确定打造成中车集团内行业配套者和产业的整合者，形成轨道+非轨道、黑色+有色、专有+特供、国内+国外等市场多格局发展，最终实现向用户提供“终端产品+服务”。

据介绍，本次双方联手，业务方面中车天力将在生产过程中使用泰嘉股份产品，并各自利用己方营销网络与资源帮助推广对方产品；泰嘉股份将利用自身锯切专业技术能力，通过设备、技术和人员投入，为中车天力提供锯切加工业务的一揽子解决方案，实现成本节约、效率提升等目标。

同时，双方将互相支持对方技术研发，利用己方国内外用户与技术资源为对方提供相关信息和资源共享。除主营业务外双方还将在资本层面探索合作的可能，包括但不限于联合成立行业并购基金；成立资本运营合作平台，促进产业拓展与行业资源整合等。

中车天力董事长韩军表示：当今市场竞争异常激烈，企业内外部条件已发生重大变化，按照传统商业模式进行自我改变已不足以适应环境变化。只有与“朋友圈”的志同道合者，从双方产业系统的整体角度出发，在获取己方价值外，同时为对方创造价值，构建共生商业模型。本次合作就是以技术合作、技术服务、资本探索来充分发挥双方优势互补，解决各自资源的效率问题，实现双方可持续的高质量发展目标，达到共生共赢的目的。

泰嘉股份董事长方鸿称：此次合作是公司围绕并满足用户需求，进行的首次锯切技术服务整体输出，是业务模式的创新性拓展。同时也意味着公司切入轨道交通装备产业，深度参与到轨道交通装备产业链分工。

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