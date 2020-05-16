专家解读：新基建需要发挥好市场和政府两个作用 加大综合施策力度

央广网北京5月16日消息（记者张茜）据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，近日，北京大学光华管理学院发布线上公开课，国务院参事、国家发改委原副主任、北京大学光华管理学院特聘教授徐宪平在线解读新基建。徐宪平认为，新基建需要发挥好市场和政府两个作用，加大综合施策力度，用好政策工具。

国家发改委此前首次就“新基建”概念和内涵作出正式的解释。新型基础设施建设是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

目前来看，新型基础设施主要包括3个方面内容：信息基础设施；融合基础设施；创新基础设施。徐宪平认为，新基建是一个系统的复杂的重大工程，它的核心可以概括为四点，分别是：连接、计算、交互、安全。徐宪平表示：“新型基础设施与传统基础设施根本区别在于它就是运用网络化、数字化、智能化技术来提升创新链产业链价值链的水平，对工业、农业、交通、能源、医疗、教育等垂直行业也赋予更多更新的发展动力，从而优化产业结构，完善商业生态，开发更多更好的产品和服务。在提升社会生产力的同时，满足人们对美好生活的需求。”

与前几次工业革命相比，正在兴起的第四次工业革命所代表的不是任何一种单一的技术，而是一系列技术的发展趋势。徐宪平说，这些新趋势相互融合、互相渗透，成为强劲引爆点，催生新的产业形态、商业模式，创造新的产品和服务，改变人类的生产生活方式。与传统基建相比，新基建具有六个典型特征，分别是：技术迭代、软硬兼备、数据驱动、协同融合、平台聚力、价值赋能。“新基建能否创造强大的新功能，推动产业升级催生新型业态，关键在于运用。它的应用场景随着5G技术的商用，从消费互联网、工业互联网到智慧城市互联网，从产业数字化到生活数字化，到社会治理的数字化，应用的场景会越来越多，应用的价值会越来越高，可以说无处不在，无所不能。”徐宪平表示。

传统基础设施建设，基本上是政府主导。徐宪平认为，新基建需要发挥好市场和政府两个作用，加大综合施策的力度，用好政策工具。加强规划导向和配套政策实施，用好开发性、政策性金融工具，发挥财政政策定向引导作用，创新运用基础设施信托投资基金（REITs）。同时，还要更大力度推进政府数据开放共享应用，强化国有企业科技攻关责任，支持民营企业开发应用场景，调整优化能源相关政策，建设、土地管理部门开辟绿色通道。徐宪平表示：“新基建要有战略导向和规划牵引，所以要制定一个中长期的新型基础设施建设的规划，明确原则目标任务和政策举措，确定一批重大工程项目，同时配套出台一系列的指导性意见和工作指引。我们从明年十四五到2035年基本实现现代化，横跨三个5年，我们通过三个5年规划的滚动实施和完善，构建起数字化、智能化新型基础设施。”

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