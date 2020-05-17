本报上海5月16日电 （记者田泓、谢卫群）今年是浦东开发开放30周年，也是上海基本建成国际金融中心收官之年。

开放的基因成就了上海海纳百川的胸怀，创新的特质积淀了上海追求卓越的实力，服务的本色塑造了上海大气谦和的姿态。近日发布的《上海外商投资指南》中，如是总结上海吸引外资的三大特点。

上海金融开放行稳致远。3月20日，5家全球知名金融机构同时举行中国项目“云开业”仪式，落户陆家嘴金融城。其中，摩根大通证券（中国）有限公司是全国首批新设外资控股合资券商之一，大韩再保险上海分公司是大韩再保险在华首家业务实体。4月29日，又有18家跨国公司地区总部意向项目在浦东集中签约。

“上海地处中国改革开放前沿，是最富吸引力的外商投资地之一。”大韩再保险上海分公司总经理尹性默说。

加大在沪在华投资，已成为一批国际顶级金融机构的共识和选择。一季度上海实到外资46.69亿美元，比去年同期增长4.5%；其中，3月实到外资18.72亿美元，同比增长20.8%。

总部经济动力强劲。截至3月底，上海累计引进外商实际投资2642亿美元，累计引进跨国公司地区总部730家、研发中心466家，是内地跨国公司地区总部和外资研发中心数量最多的城市。

4月8日，上海市代市长龚正为新一批共21个跨国公司地区总部及10家研发中心颁证。这31家企业中，有两家来源于世界500强企业，3家大中华、亚太及以上区域总部落户上海。

“上海不仅是通往中国国内市场的大门，更是区域乃至全球经济的重要组成部分。”伊藤忠纤维贸易（中国）有限公司总经理辻贵由表示，获颁地区总部以后，要积极发展电商业务，为中国市场引进更多品牌。

营商环境持续改善。疫情防控过程中，为帮助外企尽快复工复产复市，上海制作了防控疫情支持服务企业28条政策措施等文件的英文版和日文版。上海市商务委系统对720家在沪跨国公司地区总部进行全覆盖走访，梳理汇总问题553个，问题解决率约98.7%。4月10日，上海出台24条“稳外资”措施，为外商提供开放、便利的投资环境。

“金牌店小二，服务无止境。”上海市商务委主任华源说，疫情给全球经济发展造成较大冲击，但中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，上海三项新的重大战略任务进入全面施工期，进博会溢出带动效应逐步显现，一系列逆周期调节、扩大开放等政策以及新消费新需求，将引发新热点和新增长点。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 01 版）

(责编：李枫、岳弘彬)