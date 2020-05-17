民航单日飞行班次超万

本报北京5月16日电 （记者赵展慧）记者16日从中国民航局获悉：5月15日，民航单日飞行班次达10262班，恢复至疫情前约60%。这是自2月1日以来，民航单日飞行班次首次超万。

此前受疫情影响，自1月23日起民航旅客运输量和航班量急剧下降后， 2月13日，民航单日飞行跌至疫情发生以来的低谷，仅为3931班，约为正常时期的23%。随着我国疫情防控形势的好转，在相关政策支持下，2月下旬起，民航运输逐步恢复。其中，3月份日均飞行班次6538班，4月份日均飞行班次6950班，5月以来日均飞行班次8900班。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 01 版）

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