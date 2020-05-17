37个央企项目在武汉签约

本报武汉5月16日电 （记者范昊天）15日上午，以“携手央企，共赢未来”为主题的2020武汉市“云招商”央企专场活动成功举行。活动共签约项目37个，签约总金额超过1800亿元。

活动采取“线上+线下”相融合的创新招商模式，项目涉及光电子信息、智能制造、新能源与新材料、汽车及零部件、金融、生态环保等多个领域。其中超百亿的项目有6个，新基建等领域成为央企在武汉投资重点。中信集团、航天科工、中航工业、中国石油等50多家中央企业参与。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 01 版）

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