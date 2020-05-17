洋山特殊综合保税区揭牌

本报上海5月16日电 （记者沈文敏）16日上午，我国唯一的特殊综合保税区——洋山特殊综合保税区举行揭牌仪式。洋山特殊综合保税区规划选址在上海市东南角，规划面积25.31平方公里，由芦潮港区域、小洋山岛区域、浦东机场南部区域组成。一期围网面积14.27平方公里，其余部分的围网封关将在年内完成。

今年1月，国务院批复同意设立洋山特殊综合保税区。5月12日，洋山特殊综合保税区（一期）通过联合验收组验收。下一步，将加快推进功能培育、产业集聚、设施提升、制度创新，建设最具国际市场竞争力的海关特殊监管区域。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 01 版）

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