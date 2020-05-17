全力支持外资企业复工达产（政策解读·有序恢复生产生活秩序）

对8200余家重点外资企业调查显示，截至4月底，复产率超七成企业占76.6%

近期出台的减税降费等助企纾困政策，内外资企业同等享受；各地根据实际情况，总结经验做法

近段时间以来，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。然而，境外疫情形势严峻复杂，国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重。不少在华外资企业面临生产经营方面的现实困难。各地各部门积极出台各项政策举措，用实实在在的行动协助外资企业复工达产，稳定在华投资企业预期和信心。

商务部新闻发言人高峰介绍，外资企业复工复产率稳步提升。对全国8200余家重点外资企业调查显示，截至4月底，复产率超70%的企业占76.6%。其中，外资制造业企业复产率超70%的企业占81.2%，服务业企业复产率超70%的企业占66.8%。

商务部近期出台实施《关于积极应对新冠肺炎疫情加强外资企业服务和招商引资工作的通知》《关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知》等一系列政策文件，并会同有关部门和地方建立工作机制，及时发现、协调解决外资企业复工复产过程中遇到的实际难题。

在产业链较长的汽车行业，纵向联动，协调湖北省20余家关键零部件供应商复工复产，有效解决了企业跨区域复工复产配套难题；对于电子企业面临的航空物流方面的突出问题，会同民航局为外资企业与航空公司搭建供需对接平台。

“今年我国出台一系列稳外资政策措施，着力加强投资促进和保护，外商投资信心不断增强，一批重点外资项目陆续签约落地。”高峰近日在商务部网上例行新闻发布会上表示。

疫情防控中，为支持困难企业特别是中小微企业渡过难关，在财税、金融、社保、就业等方面，各地各部门出台一系列助企纾困政策。这些优惠政策，外资企业同等享受。

今年新实施的外商投资法明确规定：外商投资企业依法平等适用国家支持企业发展的各项政策；外商投资法实施条例也规定，在政府资金安排、税费减免、人力资源政策等方面，政府应依法平等对待外商投资企业和内资企业。

在现有的40多万家外资企业中，90%以上是中小微企业。按照内外资企业一视同仁原则，绝大多数外资企业都可以从这些政策中获益。50万家外贸企业中，有8.4万家是外资企业，占进出口总额的40%，相当一部分能从中获益。

受疫情影响，一些在华外资企业面临无法履约、无法按时交货的难题。中国贸促会积极为在华外资企业提供疫情相关事实性证明的咨询和出证服务。近日，贸促会商事认证中心为在华美资和韩资两家企业出具不可抗力事实性证明，分别涉及合同金额700多万元和500多万元，对两家企业与合作伙伴就保留合同和延期交货等问题的沟通提供了有力支撑。

在支持外资企业复工复产的过程中，各地也根据实际情况，积累总结了一批经验做法。

江苏建立省、市、县（区）三级服务协调机制，协调推进霍尼韦尔、LG化学等多家跨国公司的配套企业同步复工。疫情防控中，签约外资项目118个，预计投资总额143.6亿美元。

山东推动韩国现代汽车32家配套企业及时复工；向21个省市发送请求协助复工函，“点对点”跟踪推进省内45家外资企业的202家配套企业复工。

广东利用省长联系跨国公司直通车机制，今年以来妥善解决50多家外资企业诉求，密切跟进多项在谈在建重点项目，加快项目进程。

上海今年全覆盖走访720家跨国公司地区总部，联系近七成外资企业，帮助解决防疫物资、上下游协同复工、物流运输、融资需求等问题。

浙江发挥互联网平台优势，通过“网上招商会”“网上洽谈会”等方式，确保联系不断、项目不丢。近期“云签约”引进外资项目74个，总投资62.11亿美元。

当前，外资企业复工达产仍然面临物流堵点从国内变成国际、供应链断点从国内移至境外、出口订单痛点从产能不足变为外需萎缩等难题。各地各部门将继续做好服务外资企业工作，加强外资企业和重点外资项目服务保障，抓好各项稳外资政策落实，促进外资企业复工达产。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 02 版）

(责编：李枫、岳弘彬)