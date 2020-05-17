4月末普惠小微贷款余额增25.1%

本报北京5月16日电 （记者王观）“当前，为有力支持实体经济恢复发展，金融逆周期调控力度大幅增强，信贷投放速度明显加快。”中国人民银行调查统计司有关负责人近日表示，企业贷款结构显示，金融支持实体经济的针对性和有效性提升明显，突出表现为抗疫和受疫情影响大的行业受信贷支持力度大，且较多中长期贷款流向制造业、基础设施业、服务业等关键领域。
数据显示，4月末，金融机构人民币贷款余额161.91万亿元，同比增长13.1%，比上月末高0.4个百分点，是2019年6月以来的最高水平；4月份新增1.70万亿元，同比多增6818亿元。
4月，在各项政策引导下，金融机构继续加大对实体经济，特别是普惠领域的信贷支持，取得了较好的效果。从小微企业贷款情况看，“量增、面扩、价降、结构优化”的特点更为突出。
一方面，普惠小微贷款加速增长。4月末，普惠小微贷款（包括单户授信1000万元以下的小微企业贷款及个体工商户和小微企业主经营性贷款）余额12.6万亿元，同比增长25.1%，增速分别比上月末和上年末高1.5个和2个百分点。前4个月，普惠小微贷款累计新增1.1万亿元，占各项贷款增量的12.2%，比前3个月高0.4个百分点。
另一方面，信贷支持小微经营主体的覆盖面继续扩大。截至4月末，普惠小微贷款支持了2815万户小微经营主体，同比增长21.9%。前4个月增加117万户。
同时，普惠小微企业贷款利率持续下降。4月，当月新发放普惠小微企业贷款利率为5.24%，比上年12月下降0.77个百分点。
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