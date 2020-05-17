经营困难企业以工代训可领补贴

本报北京5月16日电 （记者李心萍）人社部、财政部日前印发《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》，要求用足用好职业技能提升行动专账资金，拓宽以工代训范围，支持企业稳定岗位，鼓励企业吸纳就业，努力保持就业局势稳定。
《通知》提出，支持企业面向新吸纳劳动者开展以工代训，对中小微企业吸纳就业困难人员、零就业家庭成员、离校两年内高校毕业生、登记失业人员就业并开展以工代训的，给予企业职业培训补贴。对受疫情影响出现生产经营暂时困难、停工停业的中小微企业，组织职工开展以工代训的，可根据组织以工代训人数给予企业职业培训补贴。对受疫情影响较大的外贸、住宿餐饮、文化旅游、交通运输、批发零售等行业，各地可结合实际情况将补贴范围扩展到各类企业。补贴资金主要用于开展以工代训、职工生活补助等支出，补贴标准由省级人社、财政部门确定，补贴期限最长不超过6个月。
此外，人社部还于5月上旬至6月底开展易地扶贫搬迁就业帮扶专项行动，及贫困残疾人就业帮扶活动。百日千万网络招聘专项行动将开设贫困残疾人就业帮扶招聘专场，目前，共有屈臣氏、百胜餐饮等1960余家企业参加，提供8700余个岗位，涉及电子商务、快递物流、食品、制造等行业，涵盖客服、技术开发、文员、销售等职位。
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