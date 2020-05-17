保险公司平均综合偿付能力充足率244.6%

本报北京5月16日电 （记者屈信明、欧阳洁）记者从日前召开的中国银保监会偿付能力监管委员会工作会议上获悉：受疫情等因素影响，今年一季度保险业经营压力加大，发展速度放缓，但偿付能力总体充足，风险可控。一季度末，纳入会议审议的保险公司平均综合偿付能力充足率为244.6%，较上季度末下降3.1个百分点，核心偿付能力充足率为233.6%，较上季度末下降3.2个百分点。

据介绍，疫情发生后保险业充分发挥风险保障功能，主动承担社会责任，不断优化保险服务，全力支持抗击疫情，助力企业复工复产。下一步，银保监会将支持保险机构增加资本、增强风险抵补能力，更好发挥经济“减震器”和社会“稳定器”作用。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 02 版）

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