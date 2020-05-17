这一招或将改变青岛命运

在海尔空调互联工厂，用户个性化需求通过交互、设计、体验、预售、制造、迭代等，最终实现大规模的定制。

“鼎之轻重，或可问焉”——在第四次工业革命基石的工业互联网领域，青岛打响了开全国乃至全球先声的“夺鼎”之役：打造掌驭工业互联网国际标准和模式创新话语权，坐拥全球引领性工业互联网平台、全球最大工业互联网产业生态的“世界工业互联网之都”。

这是倾城之恋，更是倾城以谋：自去年下半年，由青岛市委主要领导领衔、参与的工业互联网调研、谋划即弦紧鼓密，急速升格为城市转型升级的“一号工程”；日前召开的全市工业互联网专项工作组第一次（扩大）会议，成立最高规格的工业互联网专项工作组，顶格推进全力以赴；发布《青岛市工业互联网三年攻坚实施方案（2020-2022年）》和《青岛市打造“世界工业互联网之都”规划方案》，被视为该领域“跨兵种协作、大兵团决胜”的总攻方案。

看似横空出世，实则与青岛近来发展一脉相承：它是“平台思维经营和发展城市”这一青岛独创性、开拓性发展模式的延续，预示着这一承载城市跨越式发展重任的工作思路，在更大广度、更深层次上的突破与收获。

这是因为，平台思维要求城市不断寻求更广阔的空间来配置资源，而无远弗届的工业互联网，恰好为之提供了最广阔的落脚之处和用武之地。同时，本身即发轫于互联网逻辑的平台思维，既与工业互联网的发展规律天然契合，又能最有效地刺激与满足工业互联网的成长需求，从而使这场工业互联网“夺鼎”之役，兼具逻辑与实操的合理性，给人更多期待。

工业互联网是青岛推动城市重回“巅峰”的有力跳板，也是依循平台思维前行而至的必然落脚点

锁定工业互联网，是青岛立足自身禀赋、推动城市重回“巅峰”的可靠路径——

作为国内为数不多、百余年来始终执着于工业制造的城市，青岛拥有门类齐全、结构完备的工业体系，涵盖41个行业大类中的36个。“青岛制造”曾享无上荣光：本世纪初上海对自己为什么出不了海尔海信的反思，今日言犹在耳，虽颇为刺目地映射出青岛工业近年的落寞，却也“历史告诉未来”般地提醒着青岛制造业基因所蕴藏的巨大潜力。当下，已经走到下半场、越来越与实体经济深度融合的互联网，为青岛制造业提供了“王者归来”的最有力跳板。正如山东省委常委、青岛市委书记王清宪所强调：“如果说信息技术制造成就了深圳，消费互联网成就了杭州，那工业互联网成就的必须是青岛。”

今年以来，在抗击新冠肺炎疫情过程中，青岛谋划节奏陡然提速：疫情之下，传统制造业数字化渗透不足的短板尽显，青岛加速发展工业互联网，就是危中觅机，把复工复产、做好“六稳”工作与转动能、调结构的长远目标结合起来——在生产尚未满负荷运转的情况下，加快企业工业互联网改造，既帮助企业渡过难关，又推动其实现凤凰涅槃。从这个意义上说，疫情期间成为青岛工业互联网起势的重大“窗口”机遇：全市对今年500余个工业互联网技术改造重点项目全程跟踪，截至3月底，已有68个竣工，完成投资41.7亿元。以青岛华龙包装有限公司为例，年产10万个瓦楞纸箱的自动化生产线技改项目投产后，数据自动采集率提高至70%以上，设备数控化率提高至90%以上，生产效率提高三成。

直接瞄准“世界工业互联网之都”，青岛这种舍我其谁的底气也其来有自：全球工业互联网产业竞争当前处于胶着期，美国、德国、日本虽都竞相发力，但尚未形成完备的市场竞争体系。看似后发的青岛，却初具争胜资本：目前，全球工业互联网平台中，青岛的海尔卡奥斯与美国通用电气、德国西门子三足鼎立；世界四大国际标准化组织在牵头制定大规模定制模式和工业互联网相关标准的授权中，海尔独占三席，为在全球竞争中成就行业标准制定者抢得了领先身位。抢占工业互联网“天王山”，对青岛来说，是天予必取，是捷足先登。

天时地利之外，人的因素更加关键。回望近一年的青岛足迹，工业互联网正是其依循平台思维前行而至的必然落脚点——

2019年，青岛在谋求跨越式发展中，独创性提出“平台思维”工作方法，即突破点性思维、线性思维，发挥城市作为各类资源、要素集聚配置平台的作用，一举将发展“加法”升级为发展“乘法”，取得了“现象级”成效：全年固定资产投资增长21.6％，在全国35个大城市一举夺冠；在2019年度全省各市经济社会发展综合考核中，位列“经济社会发展综合考核等次”一等第一名、“双招双引等次”一等第一名，包揽新旧动能转换、高质量双招双引、乡村振兴战略3个单项冠军，占据6个“单项奖”的半数席位。空间大小决定平台成败，平台思维一旦确立，必然要求青岛不断在更具潜力的空间中寻求存身之处、发展之所。而最可担当此任者，非工业互联网莫属——工业互联网把人、资源、市场汇集到一起形成的巨大空间，正是青岛平台思维的最好“沙场”。在这片浩瀚“蓝海”中，青岛将是拊背扼吭、引领风潮的制高点，八面来风、热力四射的集散地，熙来攘往、落地变现的交割场。

正是将工业互联网视作城市竞争中争胜的第一要所，才有了王清宪的落地有声：“工业互联网将改变青岛命运！”

平台思维与工业互联网发展规律天然契合精准发力

目前，工业互联网是一个尚未在真正意义上取得成功的领域。青岛“誓破楼兰”的问鼎底气，源自平台思维与工业互联网规律的天然契合。

这首先体现在平台搭建上。正如杭州因阿里巴巴而成为消费互联网之都一样，青岛成就工业互联网之都，拥有国际领先平台是前提，而这非平台思维的擅场而何？已在平台思维中浸洽摸索经年的青岛，出手即显出斫轮老手般的周密老到。

平台搭建，青岛顶层设计为“一超多专”。“一超”，由海尔卡奥斯平台担纲。已经聚集了3.4亿用户和390多万家生态资源的卡奥斯，开放式架构是最大优势：在通用型模块技术支撑下，卡奥斯可接入各个层级的企业和平台，大企业找解决方案，小企业找赋能模块，实现为百业助力。疫情期间，卡奥斯新硎初试即一鸣惊人：紧急搭建的“战疫供需平台”，

48小时内完成了跨行业跨领域的核心产线、设备、原材料等生产资源调配，成功促成山西首条全自动医用口罩产线的落地。当前，随着越来越多企业将业务上云，卡奥斯正显示出全球引领型工业互联网平台的潜质。

工业互联网链条长、模型复杂，依靠一个综合性平台解决所有问题，显然力有不逮。因此，有了卡奥斯这样“顶天立地”的大平台，还需要“铺天盖地”的细分平台，即多个垂直领域的工业互联网平台和工业互联网应用服务平台——这就是“多专”。

“卡奥斯是一个超级母平台，是一个底座，提供运算以及共性模块，其他的小平台则都‘长’在上面，提供细分领域的专业解决方案，直接对接广大中小企业。”青岛市工信局工业互联网处处长周林介绍，目前，青岛已培育了酷特智能、软控股份等行业级解决方案提供商，树立了双星轮胎等实践标杆。接下来，青岛将鼓励企业、社会资本投资建设特定行业互联网平台，到2022年打造10个国内知名的工业互联网平台、20家具有行业影响的解决方案供应商，与卡奥斯一起，成就“世界工业互联网之都”的平台支撑。

除了平台搭建，平台上的“生态构建”，对于工业互联网来说更为“底层”，也更关乎生死。

硅谷最著名的预言家凯文·凯利在《技术元素》一书中有言：“所有的公司都难逃一死，所有的城市都近乎不朽。”原因就在于，城市本身就是生生不息的生态。一句话道破了工业互联网发展的命门所系——工业互联网必须汇聚平台公司、企业、科研、金融等各类主体，形成跨界融合、协同创新的产业生态，否则只会枯竭而亡，正所谓“平台好搭、生态难建”。而这一要求，同样与青岛平台思维有榫卯之合。从青岛平台思维的基本要求——在平台上让资源要素发生耦合，建设产业要素良性互动、合力协同的蓬勃生态——即可看出，生态构建与平台搭建，实则同一种工作思路的不同侧重表述而已。正如王清宪所强调的：说到底，就是要用生态思维优发展环境，集聚更多的企业、资本、人才和技术，形成“乔木”参天、“灌木”茁壮、“草木”葱郁的工业互联网“热带雨林”。

构建生态，青岛已发起“高端制造业+人工智能”攻势。青岛市工信局局长姜波表示，青岛将在现有300余个智能工厂、数字化车间、自动化生产线项目覆盖优势产业链的基础上，突出做好增量崛起、存量变革、生态构建三篇文章。根据三年攻坚实施方案，青岛将在全行业推动3000家以上工业企业实施数字化、网络化、智能化改造升级，推动10万家中小企业上云用平台，形成高端智能装备等4个百亿级产业集群，培育智慧农业等8个50亿级行业集群，孵化智慧交通等领域20个10亿级企业。

“内容”有了，丰富的供需关系、解决方案、应用场景，是生态构建的另一着力点。青岛市工信局副局长卞成分析，由于遗憾地错过上一波信息化浪潮，青岛并不具备人工智能算力算法、核心技术等方面的优势，但青岛依托雄厚工业基础可提供丰富的应用场景，以需求带动发展，足以后来居上。具体工作上，青岛将一方面推动作为甲方的企业认识和理解工业互联网，往信息化、数字化方向发展；另一方面将开放工业场景，引导作为乙方的平台供应商更深入理解工业语言、提升解决方案供给能力，可形象地概括为“拉一把甲方、推一把乙方”。

当前，这种“推拉”正好戏连台：在5月8日举行的2020青岛·全球创投风投网络大会上，青岛发布首批500个源自企业切实痛点的工业需求场景，广撒“英雄帖”，以最大诚意牵手全球工业互联网领域优秀服务商。接下来，青岛将分批发布3000个“工业赋能”场景“揭榜挂帅”，选树上千具有行业先导性的人工智能典型应用场景，形成一批可复制可推广的行业应用标杆。

这一路径选择的可行性，正被企业“近者悦、远者来”的发展氛围所证实：目前，已有华为、腾讯、海康威视、科大讯飞、商汤科技等15家人工智能领军企业竞相而来，组建人工智能产业共同体，共同在青开展工业互联网、人工智能等领域创新创业培训，深入对接本地行业协会和广大企业，工业互联网“热带雨林”的美好图景初见端倪。

依托城市平台、举全市资源以求，为建设工业互联网之都提供更大胜算

10年前即打响工业互联网“第一枪”的美国工业巨头GE，如今后劲乏力，其创建的首个工业互联网平台Predix已被抛售。业界分析认为，GE的工业互联网产品本身很顶尖，但推广起来却跼天蹐地。从中可以看出，试水庞大的工业互联网产业生态，“功夫在诗外”，光靠互联网企业一己之力是“不可能完成的任务”。

“譬如整合供应链，把两家不同企业的生产设备进行共享，我们可以凭借政府的力量去引导、促成。青岛发展工业互联网，依托整个城市平台、举全市资源，当然保证了更大胜算。”卞成说。

以整个城市为平台、“举全市之力”体现在各个关键环节——

首先在顶格推进上。青岛市委明确要求，发展工业互联网要坚持“顶格倾听、顶格协调、顶格推进”：市委市政府主要领导亲任专项工作组组长，设立战略咨询委员会，各级领导干部特别是主要负责同志亲力亲为，只要涉及工业互联网重大事项，全部顶格协调推进。为确保“攻城略地”，青岛提出运用工程化办法加快推进。例如，要求各区（市）和有关部门对照三年攻坚实施方案提出的目标，组成攻坚突击队，明确时间表、路线图、责任制，紧盯时间节点，确保各项工作雷厉风行。举个简单例子，全市总动员令发出后第3天，城阳区即发出“勇当青岛打造世界工业互联网之都急先锋”的宣言，诚邀各界共同制订《城阳区加快工业互联网发展三年攻坚实施方案》。目前，全市上下你追我赶发展工业互联网已蔚然成风。

作为一个涉及方方面面的系统工程，工业互联网置于城市大平台上，才能收“时来天地皆同力”之效。例如在配套方面，工业互联网对相应的新型基础设施提出了极高要求，本身却无法解决。青岛以工信局、通信管理局、科技局、大数据局等相关部门为牵头单位，深入整合中国铁塔、移动通信等企业以及科研机构力量，全面攻坚内外网络改造、5G基站、人工智能、大数据中心等“新基建”。目前，青岛已获批国家第一批5G试点城市、人工智能教育试点城市，聚集人工智能骨干企业近100家，5G基站开通数量占山东的50%以上，到2022年青岛将建成5G基站3万个，实现重点城镇5G全覆盖。

资金、人才、技术也都需要源头活水。青岛通过“四链合一”——拉长产业链、做实资金链、补齐人才链、做强技术链——全方位助力工业互联网发展，全市处处可见为工业互联网的襄助之举：例如为做实资金链，探索把技术改造项目打包成一个投资产品，以改造之后的收益跟投资机构分成的方式，引导各类投资基金向工业互联网全面倾斜，2020青岛·全球创投风投网络大会上“创投风投支持工业互联网发展联盟”的成立，显示出资本对工业互联网的极大热情。再如人才引进，今年以来，青岛市委市政府主要领导参加的招商活动中，阵容里原本难得一见的人社部门负责人几乎场场到席，就是为了能现场为引进工业互联网高端人才“特事特办”……

当前，青岛将卡奥斯打造成工业互联网领域“阿里巴巴”的设想，已经得到了全省的支持。前不久召开的统筹推进疫情防控和经济社会发展工作会议上，省委主要领导明确指出，动员全省企业都来用足用好海尔卡奥斯平台，省委常委会会议在分析一季度经济形势时，再次对此作了强调。强力、全方位的支持，对于雏莺新啼的工业互联网，无疑是“好风凭借力、送我上青云”：自年初获得省市大力支持以来，卡奥斯已接入全省4.8万家工业企业，其中规上企业1.7万家，较1月底增长了一倍以上，效果喜人。眼下，青岛正全力将工业互联网平台快速推广到胶东半岛五市、黄河流域、东北地区乃至“一带一路”沿线国家和地区，迅速集聚优质资源、增加平台数据量，推动早日登顶“世界工业互联网之都”。

（原标题：鼎之轻重，或可问焉——解读青岛以平台思维建设“世界工业互联网之都”）

来源：大众日报

(责编：白宇、岳弘彬)