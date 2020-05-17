工信部：全面推动更大范围、更高水平的社会信息化进程

人民网北京5月17日电（记者毕磊）今天是第51个世界电信和信息社会日。工业和信息化部副部长陈肇雄出席2020年世界电信和信息社会日大会并发表致辞。他表示，世界正进入数字化全联接的智能时代，万物感知、万物互联、万物智能成为主要特征。以5G、大数据、人工智能等为代表的新一代信息通信技术，开辟了生产生活的新空间，提供了全球发展的新动力。

陈肇雄强调，增进民生福祉，推动可持续发展，是信息通信技术发展的根本宗旨，在新冠肺炎疫情给人类生命健康和全球经济社会发展带来巨大威胁的艰难时刻，如何更全面更充分地发展好、利用好信息通信技术显得尤其重要。

据介绍，疫情期间，信息通信技术（ICT）成为打赢疫情防控阻击战和支撑复工复产复兴的有力武器，大数据有效服务中央和地方疫情态势研判和精准施策，“通信大数据行程卡”提供境内外到访地查询服务超过11亿次，助力疫情排查；5G+远程医疗等应用服务近万家医疗及相关机构，20余种人工智能系统应用在数百家医院；“国家中小学网络云平台”稳定运行，访问超过16亿人次。

陈肇雄指出，目前，网络设施加速向高速泛在演进，我国光纤用户渗透率达93%，4G用户达12.8亿，规模全球第一。5G商用加快推进，开通5G基站超过20万个。产业数字化向高质量发展阶段转变，工业互联网发展提速换挡，网络、平台、安全体系加快构建，具备行业、区域影响力的工业互联网平台超过100个。数字经济蓬勃发展，占GDP比重超过三分之一，增长贡献率超过50%，成为创新驱动发展的主要动力。

工信部将加快推进信息通信业高质量发展，全面推动更大范围、更高水平的社会信息化进程，让信息通信技术更好地造福人民。

第一，强化创新驱动，助力疫情科学防控。持续加强5G、大数据、人工智能、工业互联网等新一代信息通信技术创新突破和辐射渗透。继续推动信息通信行业与医疗卫生机构密切合作，加快智慧医疗、远程会诊、智能影像辅助诊断等推广应用，支撑药物、疫苗、检测等科研攻关，更好服务医疗健康科技创新和一线救治。加强疫情防控信息共享，加快大数据等公共服务平台建设，更好服务疫情态势研判、指挥调度和精准防控。

第二，加快“新基建”步伐，推动数字化转型。立足提升数字基础设施等新基建的支撑能力，促进产业数字化和数字产业化，推动5G加快发展，力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络，促进“5G+”垂直行业融合应用。推动工业互联网加快发展，实施“5G+工业互联网”512工程，推进工业企业和运营商深度合作，打造一批融合应用标杆企业和样板工程。推动云计算、大数据、人工智能等技术产业创新发展，促进其与制造业等实体经济深度融合，不断培育新增长点、新动能。

第三，深化网络扶贫，助力决胜脱贫攻坚。深入推进电信普遍服务试点，确保2020年底前贫困村通宽带比例超过99%。今年再新部署1万个以上4G基站建设任务，支持贫困地区网络深度覆盖。落实好网络精准降费，最大限度减轻贫困用户用网负担。深入开展“互联网+健康扶贫”，深化贫困地区远程医疗应用，提高医疗卫生水平。持续推进学校联网攻坚行动，到2020年底实现全国中小学宽带网络接入率达到99%。继续做好疫情防控期间宽带网络助教助学工作，保障“停课不停学”。

第四，建设智慧社会，提升治理和服务水平。持续深化电子政务应用，提高社会治理能力，健全市场服务和监管体系，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。持续创新公共服务，推进智慧城市、智慧社区等建设，提升交通、教育、科研、健康医疗、就业和社会保障等信息化水平，优化资源配置，降低应用成本，促进基本公共服务均等化。提升国民信息技能和素养，让更多人有能力有机会享受信息化带来的便利和福利。

第五，加强网络空间国际合作，共建人类命运共同体。进一步推动网络空间开放、合作、交流、共享，携手构建网络空间命运共同体。加强信息通信技术跨国界、多领域、高层次交流，推动联合科研攻关、技术互助、数据共享，构筑政策沟通、设施联通、产业融通、信息互通的国际化数字纽带，推动数字经济共创共荣，实现信息社会共建共享。加强信息通信技术支撑疫情防控国际合作，凝聚战胜疫情的强大合力。

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