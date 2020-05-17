降幅继续收窄 消费花样多活力强 

新华社上海5月17日电（记者龚雯）国家统计局15日发布数据显示，4月份，社会消费品零售总额28178亿元，同比下降7.5%，降幅比3月份收窄8.3个百分点，环比增长0.32%。随着企业复业复市进程加快，线上线下“热起来”，助力“买买买”不断升温。

数据显示，1至4月份，全国网上零售额30698亿元，同比增长1.7%，1至3月份为下降0.8%；其中，实物商品网上零售额增长8.6%，比1至3月份加快2.7个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.1%，比1至3月份提高0.5个百分点。

“新冠肺炎疫情对客流影响明显，最严重时减少近九成，这对我们自身和中小型租户都产生了巨大的冲击。”上海第一百货商业中心党委书记兼总经理范立群说，我们通过不断探索，比如与大众点评、拼多多等平台合作，借助线上宣传并发放团购券；在室外布展中特地留出位置给餐饮、手工饰品、格斗机器人等租户进行展示表演等，吸引更多人前来消费。

能哲（上海）智能科技有限公司联合创始人王笑说，得益于线下户外展示，最近前来体验遥控格斗机器人的孩子越来越多，一天有两三百个，如果不是家长拉着回去，小朋友们可以玩好久。这有效带动了产品销量增长，单日线下站点销售额最高达两万多元。

疫情防控期间，无接触、自助式零售以及外卖送餐服务受到消费者青睐，“云逛街”的创新销售模式也越来越受到人们关注。

在上海“五五购物节”期间，拼多多开启“千店大联播”活动，实景展示商品的销售渠道和购物消费场景，拓宽了线下实体的销售通路。别样海外购让消费者不用出国就可以“云”逛海外线下商场，5月1日至11日上海地区下单人数同比增加30%，全国销量同比增长167.8%。

加快探索创新、加速线上线下融合的还有外资企业。迪卡侬中国区副总裁卢文烟说，非常看好中国的运动零售市场，一方面在实体零售场景内启用了自动盘点智能机器人、自助无人收银系统等，另一方面陆续上线了天猫儿童旗舰店和微信小程序，并不断开拓多元化的渠道，未来将尝试线上下单2小时送货到家。

国家统计局贸易外经司统计师张敏表示，在疫情防控期间形成的新消费习惯和消费模式进一步巩固，将有助于促进消费结构优化升级，支撑消费市场长期平稳向好发展。

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