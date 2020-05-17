京沈客专北京段三座站房10月完工 

记者昨日从中铁建设集团北京公司了解到，由其承建的京沈客专北京段顺义西站、怀柔南站、密云站三座高铁站房的主功能区结构已施工完成，全面进入砌筑和装饰装修施工。京沈客专北京段三大高铁站房将随年底京沈客专的全线开通投入使用，市民从城区乘坐高铁可一路北上，品顺义牛栏山二锅头，赏怀柔雁栖湖珍禽，尝密云全鱼宴，观半城风景半小时往返。

5月15日，顺义西站如期完成屋面钢网架施工，开始进行金属屋面施工，预计6月底完成金属屋面施工；怀柔南站、密云站正在进行站房主功能区砌筑和装饰装修样板施工，密云站站台上部结构施工也在紧张进行。据施工方介绍，顺义西站、怀柔南站、密云站三座高铁站房，均为高架站台，其中怀柔南站、密云站站台距离地面17米，顺义西站站台距离地面最高达到29米。

据介绍，三站的造型设计各有特点。顺义西站造型设计理念为“空港之眼”，以顺义国际化空港为背景，以临空的视野，站房如顺义新城的明眸；怀柔南站造型是“雁舞飞翔”，结合交通建筑功能，对建筑造型进行演化抽象，塑造了速度与科技的现代交通建筑形象，体现和谐、自然、发展的城市文化精神；密云站造型是“密云水库倒梯形堤坝”，京郊山水、璀璨密云，结合交通建筑的功能，对建筑语言进行抽象提炼。

按照工期安排，三个站的站台计划9月20日开始进行静态验收，10月1日开始进行联调联试，10月31日完成站房、生产生活房屋及站前广场所有工程，开始站房部位验收。

北京至沈阳铁路客运专线是我国“十三五”规划重点建设项目，是纵贯我国南北，沟通东北与华北、华东、中南地区的高铁客运通道。京沈客专全线开通运营后，将对承德、朝阳、阜新等沿线城市加快融入全国高铁网，促进京津冀区域与东北地区人流、物流、信息流交往，促进东北老工业基地振兴，加快京津冀协同发展具有十分重大而深远的意义，今年年底开通后也将宣告《中长期铁路网规划》中的最后一“纵”正式进入落笔收官阶段。（记者 王薇）

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