广西加快通信网络建设 力争今年底建成2万个5G基站

中新网南宁5月17日电 (记者 黄艳梅)广西壮族自治区通信管理局局长黄长庆17日介绍称，广西信息通信行业将立足网络强国和“数字广西”建设，扎实开展5G、工业互联网、数据中心等新型基础设施建设，力争年底建成2万个5G基站。

当天是2020年“世界电信和信息社会日”，广西信息通信行业“5·17世界电信和信息社会日”纪念大会在南宁举行。

当前，信息通信技术已经融合渗透到生产生活各个领域，尤其是在突如其来的新冠肺炎疫情期间，5G、大数据、人工智能等新技术精准高效地助力疫情防控，工业互联网、企业上云等信息技术手段和信息化工具加快复工复产复学，信息通信行业已成为经济社会持续增长和发展的坚强保障。

图为与会人员参观电信信息化应用展厅。 黄艳梅 摄

黄长庆介绍，目前，广西信息通信行业发展取得积极进展，服务地方经济社会高质量发展的能力显著增强。广西网络能力持续提升，5G正式商用，目前已建成7799个基站，实现南宁市及设区市、县等部分重点区域覆盖5G网络。全区行政村和自然村光纤通达率分别达到100%和78%。

广西信息通信行业转型支撑不断增强。中国-东盟信息港和柳州两个工业互联网二级标识解析节点正式上线运行，标识注册量超过1个亿，日解析量超过50万次。

黄长庆称，今年，广西将全力实施5G网络建设，加速推进大规模建设的基站选址、布点、设备采购、项目设计和工程招标等前期工作，力争年底建成2万个5G基站。同时，持续加强千兆光纤小区建设和改造，开展物联网和IPv6端到端改造，全面推动IPv6应用。

此外，加强重点行业5G应用，在工业控制、智慧校园、智慧交通、远程医疗、生态环保、城市管理等领域探索5G商用业务和运营模式。广西将深入实施“5G+工业互联网”512工程，鼓励电信企业、互联网企业加强内部数据资源整合，积极推进与传统行业的数据对接，向汽车、物流、食品等行业应用发展方向进行探索，扩大产业链环节覆盖，以示范促发展，形成标识产业生态。

当天，《2019年广西壮族自治区互联网发展报告》在会上发布。该《报告》显示，广西固定互联网宽带用户1447万户，光纤接入用户1363万户，占比94.2%，高于92.9%的全国平均水平；移动互联网用户4450万户，普及率达到89.7%，低于94.2%的全国平均水平；手机上网用户4439万户，同比增长7.9%，增速全国排名第2位。

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