贺可嘉：城市代码标识体系是建设智慧城市的基础保障

人民网北京5月17日电 （记者乔雪峰） 党的十九大明确提出数字中国、智慧社会、网络强国的发展远景，要求围绕人民的教育、社保、优质就业、精准扶贫、健康管理和社会治理开展工作，为智慧城市的建设明确了新的发展路径。

中国城市发展研究会副理事长贺可嘉表示，诸多城市正在进行智慧城市的规划和实施，但在智慧城市实践过程中尚未建立城市统一代码体系和标准化数据格式，造成各部门、各行业编码不统一、数据不互通，阻碍了各业务系统之间顺畅的数据共享，形成各类信息孤岛和应用孤岛，既降低了资源利用率，又造成重复建设，严重影响智慧城市建设的质量和效果。

贺可嘉指出，解决城市之间、城市内部各部门和各行业之间的代码统一和数据互通问题，成为促进空间信息数据共享共建、消除部门信息壁垒、强化政府职能的重要手段。因此，城市代码统一分配管理是有效解决智慧城市信息孤岛的有效途径与基础手段。

5月17日，在2020年中国·定州“5·18”网络投资环境说明会上，全球城市智慧工程技术研究（北京）中心与定州市人民政府签署了“共同推进定州市城市代码发行合作协议”。

“定州是全国首个获批城市代码发行节点的省管市。”贺可嘉表示，建设城市代码发行管理服务平台，可为定州市城市管理对象统一分配全球唯一数字标识，可实现城市内部和城市间各要素的互联互通和数据共享，是推动区块链底层技术服务和新型智慧城市建设相结合的创新实践，是智慧城市建设的基础设施保障,助推城市经济转型升级。

定州市人民政府市长张涛表示，定州市引进城市代码体系是本次活动的重要签约项目，也是定州推进“新基建”的重要内容之一，城市代码体系将搭建起全市统一的基础标识体系, 促进各行业标识统一、应用融合和数据共享，并不断延展基于代码标识的新型智慧城市应用场景，有力支撑定州智慧城市建设。

据全球城市智慧工程技术研究（北京）中心执行主任张义介绍，智慧城市代码标识体系是基于中国自主研发、符合ISO/IEC 15459国际标准的全球顶级节点代码MA而研究设计，由中国自主分配和管理，具有统一分配规则、分布式存储解析、代码不可篡改的特性的一种基础代码体系，也遵循《中华人民共和国密码法》的法律规范以及指引精神。

据了解，该代码体系于2019年11月3日由中国社会科学院中国城市发展研究会、中关村工信二维码技术研究院、全球城市智慧工程技术研究（北京）中心面向全球发布，并同时开始接受城市申领工作，目前已有多个城市沟通并启动城市代码申领工作。

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