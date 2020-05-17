美出台针对华为的出口管制新规 商务部：中方坚决反对

人民网北京5月17日电 （杨曦）据商务部网站消息，商务部新闻发言人就美出台出口管制新规应询发表了谈话。

有记者问：美国商务部于当地时间5月15日针对华为公司出台出口管制新规，请问中方对此有何评论？

商务部新闻发言人表示，中方注意到美方发布的针对华为公司的出口管制新规。中方对此坚决反对。

美方动用国家力量，以所谓国家安全为借口，滥用出口管制等措施，对他国特定企业持续打压、遏制，是对市场原则和公平竞争的破坏，是对国际经贸基本规则的无视，更是对全球产业链供应链安全的严重威胁。这损害中国企业利益，损害美国企业利益，也损害其他国家企业的利益。

中方敦促美方立即停止错误做法，为企业开展正常的贸易与合作创造条件。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

(责编：杨曦、孙阳)