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在开放中共同成长（财经观）

许志峰

2020年05月18日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　在开放中相互受益、共同成长，是我国金融市场开放不断深化的重要动力。QFII机制运行十几年来，之所以能展现出如此强的生命力，也正是因为顺应了开放大势，实现了各方共赢

　　

　　近日，中国人民银行、国家外汇管理局发布公告，取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）境内证券投资额度管理要求，并允许自主选择汇入资金币种和时机、大幅简化境内证券投资收益汇出手续等，这些举措将进一步便利境外投资者参与我国金融市场。

　　2003年首批两家机构QFII资格获准，打开了我国金融市场对外开放的一个新窗口。此后，QFII制度一直都在向不断开放的方向前进，从投资额度的多次调增、投资标的范围的扩大，到资格申请门槛的放宽，再到相关外汇管理的重大改革，QFII这一投资渠道变得越来越通畅。

　　QFII之外，新的金融市场开放渠道也在不断打开。2014年沪港通机制开始运行，两年后深港通也正式启动。这种双向开放的交易互联互通机制，使得我国金融市场与国际市场实现更深融合，对外开放的层次和水平进一步提高。

　　唯有开放，才能进步。在开放中相互受益、共同成长，是我国金融市场开放不断深化的重要动力。QFII机制运行十几年来，之所以能展现出如此强的生命力，也正是因为顺应了开放大势，实现了各方共赢。

　　开放为QFII等境外投资者提供了重要的投资机遇。数据显示，自从QFII制度和RQFII制度实施以来，已有超过400家境外机构投资者通过这些渠道投资中国市场。今年以来，受疫情影响，全球金融市场大幅震荡，但QFII进入中国市场信心不减、热情依旧。上市公司一季报表明，一季度又新增200多家A股公司被QFII重仓持有。国家外汇管理局数据也显示，一季度直接投资净流入149亿美元，主要是来华直接投资净流入336亿美元。这背后，是投资者对中国经济发展前景的信心。一季度经济运行中不乏积极信号：新经济新动能逆势成长、产业发展韧性凸显、消费基本盘保持稳定、复工复产步伐加快……我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，中国经济能够化危为机、行稳致远。正是基于这样的判断，投资者用手中的“真金白银”投下了自己的信任票。

　　开放促进了中国金融市场的发展成熟。有研究显示，十几年来，QFII的投资表现出一些鲜明特点，如长期投资特征突出、对龙头公司尤其青睐等等，这些更显理性的投资风格，有助于价值投资市场氛围的形成。我国金融市场的进一步发展，需要完善投资者结构，需要更多长期资金。QFII等境外投资者的引入，对于我国金融市场的进步发挥了积极作用。

　　中国金融业多年的发展历程，某种程度上也是开放历程。今年以来，金融开放远不止QFII这一项。取消证券公司外资股比限制，批准合资公司银行卡清算机构筹备申请，以及北京、上海等地推出的开放举措等，表明我国金融开放正按既有节奏推进，不会停顿。可以预期，伴随日益开放的步伐，中国金融市场的韧性将进一步增强，为金融消费者和投资者带来更多红利，同时也将为全球投资者创造新机会，实现更大范围、更深程度的共同成长。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月18日 18 版）
(责编：岳弘彬)
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