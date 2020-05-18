收益率下行，理财产品怎么买（理财参谋）

近期，不少投资者发现，银行理财产品的收益率似乎降低了。

“最近我在青岛银行有一笔30万元的理财产品到期，就想继续买，可咨询了银行客户经理才发现，现在收益率超过4%的理财产品已经不多见了。”家住山东青岛的投资者孟娟告诉记者，她有不少资金投资在各家银行的理财产品上，最近发现理财产品收益率下降，她想继续投资，但是收益率高的理财产品越来越少。

记者观察到，如今收益率在4%以上的理财产品确实在逐渐减少，不少国有银行和股份制银行的理财产品收益率逐渐从4%以上下滑至3.5%以下。截至5月13日，余额宝货币市场基金的7日年化收益率更是跌至1.65%，预计货币市场基金收益率可能还会在2%以下维持一段时间。近期理财产品收益率下降的主要原因是什么？

业内人士认为，理财产品收益率下降与市场流动性水平有关。今年以来，人民银行3次降低存款准备金率，释放了1.75万亿元长期资金，市场流动性保持合理充裕。银行获取资金的成本有所下降，影响了理财产品的收益率水平。

另一方面，业内人士表示，今年以来，人民银行采取多种措施引导贷款利率逐渐下行，支持实体经济发展。在当前贷款利率下行的背景下，银行自然倾向于降低负债成本，其中包括理财产品的收益率，以将存贷款利差维持在一定水平。

业内人士建议，在购买理财产品时，投资者可以结合自身实际情况，优先选择购买中长期理财产品，并适当进行多元化资产配置。

光大证券首席银行业分析师王一峰说，在当前收益率下行的趋势下，投资者可以考虑购买较长期限的存款产品或理财产品。大额存单利率具有吸引力，可以锁定收益率。另外，投资者也可以考虑购买一些银行推出的结构性存款产品，结构性存款的收益率相对较高，但投资者也要注意识别其中可能存在的风险，合理审慎地进行投资。

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 18 版）

(责编：岳弘彬)