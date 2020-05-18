工资收入稳步增长（锐财经）

近日，为服务北京市疫情防控和复工复产工作，促进农民工稳定就业、保障农民工工资收入，北京市人力资源和社会保障局会同相关部门启动《保障农民工工资支付条例》宣传月，推出系列宣传活动。图为在北京市东城区一处施工工地，工作人员向工人发放宣传材料。

新华社记者 张晨霖摄

今年以来，江苏省海安市在科学防控疫情的同时，及时为企业解难纾困，帮助民营企业迅速恢复产能、拓展国内外市场，保持经济平稳运行，确保务工人员有岗上、有活干、有钱赚。图为5月17日，在海安市白甸镇一企业车间内，工人在赶制建材装备订单。

翟慧勇摄（人民视觉）

各行各业工资水平怎么样？哪些领域工资高？哪些行业增长快？日前，国家统计局发布2019年城镇非私营单位、城镇私营单位和规模以上企业分岗位就业人员年平均工资情况。数据显示，2019年，全国城镇单位就业人员平均工资稳步增长，公共服务和消费升级相关行业，科教、信息和交通等新兴行业工资均呈现较快增长势头。

6行业年均工资超10万元

首先，工资整体走势怎么样？

3组平均数据来勾勒——2019年全国规模以上企业就业人员年平均工资为75229元，比上年名义增长10%；全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为90501元，比上年实际增长6.8%；城镇私营单位就业人员年平均工资为53604元，比上年实际增长5.2%。

“2019年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，就业形势保持稳定，全国城镇单位就业人员平均工资稳步增长。”国家统计局人口和就业统计司副司长孟灿文说。

哪些行业工资高？

分行业门类看——信息传输、软件和信息技术服务业工资最高，金融业、科学研究和技术服务业位居前三。

在城镇私营单位中，年平均工资最高的三个行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业85301元，金融业76107元，科学研究和技术服务业67642元。城镇非私营单位中，则分别是信息传输、软件和信息技术服务业161352元，科学研究和技术服务业133459元，金融业131405元。

在非私营单位中，共有6个行业年平均收入超过10万元。除了上述三个行业，还包括卫生和社会工作，电力、热力、燃气及水生产供应业，文化、体育和娱乐业。

行业红火带动工资上涨

哪些行业工资增长快？

“随着供给侧结构性改革不断深化，‘三去一降一补’成果进一步巩固，带动相关行业平均工资保持较快增长态势。”孟灿文说。

这在采矿和制造领域表现明显。2019年，采矿业就业人员在城镇非私营单位和城镇私营单位年平均工资分别增长11.8%和12.7%。制造业就业人员在城镇非私营单位和城镇私营单位年平均工资分别增长8.4%和7.3%。

高技术相关制造业和一些短板领域就业人员平均工资也实现较快增长。城镇非私营单位中，医药制造业及铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业就业人员年平均工资分别增长13.0%和10.3%，土地管理业和水利管理业就业人员年平均工资分别增长23.4%和13.3%。

另一方面，与公共服务和消费升级相关的行业平均工资较快增长。

随着人民生活水平提高，文化事业和文化产业加快发展。2019年城镇非私营单位中，广播电视电影和录音制作业、新闻和出版业就业人员年平均工资分别增长13.7%和13.4%。

居民生活消费相关服务业就业人员平均工资持续增长。2019年城镇非私营单位中，与民生和消费密切相关的机动车电子产品和日用产品修理业、居民服务业、邮政业就业人员年平均工资分别增长16.6%、10.8%和10.4%。

新兴行业工资上涨有潜力

从此次发布的数据来看，科教、信息和交通等新兴行业工资水平呈现可观潜力。

数据显示，2019年全年研究与试验发展经费支出比上年增长10.5%，城镇非私营单位中，研究和试验发展、科技推广和应用服务业、高等教育就业人员年平均工资分别增长15.9%、10.2%和13.2%，分别高于全国平均工资增速6.1、0.4和3.4个百分点。

孟灿文指出，“创新驱动战略深入实施，研发投入不断加大，落实以增加知识价值为导向的分配政策，实行更加灵活的薪酬制度，科研和高等教育领域就业人员平均工资快速增长。”

信息技术广泛渗透，也为一批就业人员带来不错的收入。

一方面，网上零售快速发展。2019年全国实物商品网上零售额比上年增长19.5%，相应地，城镇非私营单位中批发和零售业就业人员年平均工资增长10.5%，高于全国平均工资增速0.7个百分点。

另一方面，互联网应用不断拓展。城镇非私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业中的互联网和相关服务业就业人员年平均工资增长13.6%；城镇私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业就业人员年平均工资增长11.8%，增速均比上年加快。

同时，随着交通基础设施改善，人流物流增加，交通领域就业人员平均工资稳步提升。2019年城镇非私营单位中，航空运输业和铁路运输业就业人员年平均工资分别增长11.5%和10.0%。

(责编：岳弘彬)