快递柜超时收费引争议 如何破解“最后100米”难题？ 

一位居民在社区快递柜收取网购商品。

新华社记者 翁忻旸摄

近期，丰巢快递柜宣布向用户收取超时费，引发不少争议和讨论。一边是上海、北京、杭州等地多个小区对收费快递柜“说不”，一边是丰巢公司替快递柜超时收费遇阻“叫屈”。为方便居民随时取件而安放的快递柜，能否破解快递“最后100米”难题？有偿使用到底是解决痛点还是加剧痛点？快递柜收费之争，仍待各方博弈求解。

为效率还是为盈利？

北京市民王坤近日到小区的丰巢快递柜里取快递。输入取件码后，柜门却没有像往常一样打开——由于超时存放，王坤必须支付0.5元才能继续取件。系统提示，他可以选择使用某银行的APP支付或是办理月卡，这样就可以享受优惠或免费。

“5毛钱不多，但快递员在投递前并没有征得我的同意，也没有告诉我超时收费的情况。”王坤说。

这段时间，很多网购族都遇到了跟王坤一样的情况。随着疫情防控形势向好，网购持续增长，突如其来的快递柜收费却给消费者添了堵。在杭州，有小区以侵害业主权益为由，宣布“暂停启用”丰巢快递柜；在上海，有小区业委会发出公开信，要求丰巢更改收费规则。

按照丰巢科技发布的消息，此次价格调整的具体方案为：普通用户12小时内免费保管包裹，超时后每12小时收费0.5元，3元封顶，节假日期间不计费。如果用户开通5元月卡或12元季卡，则可7天免费长时间存放。

对于超时收费，丰巢方面称，此举是为了鼓励大家尽早取件，以节约格口资源，加速快件周转，提升行业的服务能力。自上线会员功能以来，丰巢快递柜12小时内取件比例提升了5个百分点。

丰巢科技首席营销官李文青说，每天快递员派件高峰集中在上午9时至11时之间，一般在10时到达峰值。按照12个小时内免费来看，用户最晚到晚上23点仍可免费取件。“如果过了这个时间没有取，很可能会影响次日派件高峰时快递员的正常投递。”

对于丰巢选择在近期推出收费政策，也有观点认为，这与其发展阶段和盈利要求有关。

根据《2019年中国快递发展指数报告》，2019年中国快递行业箱递率超10%。这意味着，每10个包裹就有一个放在快递柜。其中，丰巢快递柜的市场份额为44%。超时收费政策公布后不久，顺丰公司宣布丰巢拟与中邮智递进行股权重组。业内预计，重组后丰巢在快递柜市场份额将提升至七成左右。但在目前，快递柜行业整体仍处于持续亏损状态，盈利需求较为迫切。

于法有据但于情不通

无论超时收费的初衷如何，在不少消费者看来，丰巢此举属于“先斩后奏”，侵犯了消费者的知情权。

山东青岛市民林龙说，现在不少快递员不打招呼就把快递放进快递柜，等收到手机提示时，快递员已经离开了小区。“我在购物时已经支付了快递费，为什么还要额外付费？”

还有观点认为，快递柜超时收费虽然提升了使用效率，但12个小时的时限有待商榷。对此，有小区向丰巢提出，要求将免费时长延到24小时，并在快递柜上张贴醒目提示，快递员必须经客户同意后才能将快递投入柜内。

事实上，对于快递柜投递的选择权和知情权，相关部门已有规定。2019年6月20日，交通运输部发布《智能快件箱寄递服务管理办法》，其中规定快递员使用智能快件箱投递快件，应征得收件人同意。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为，按照《智能快件箱寄递服务管理办法》，快递柜企业在一定期限内免费提供服务，超过期限后提供增值服务，超时收费并不违反相关法律。但包裹是否通过快递柜投递，快递员应尊重消费者的选择权。

对于使用快递柜，快递员的态度也很复杂。一方面，快递柜确实增加了投送效率。有快递网店负责人表示，与送件上门相比，把包裹直接送到快递柜可以提升70%的送件量。因此，在对用户收费之前，丰巢就已经开始对快递小哥收取每件0.2到0.5元钱的费用。

另一方面，在对用户延时收费后，快递员的工作量反倒增加了不少。“以前可以往快递柜里一放了之，但现在送件之前必须跟每一个用户沟通。”有快递员表示。

末端能否打通“梗阻”？

2019年，中国快递业业务量累计完成635.2亿件。随着快递业务量的增长，快递末端的“最后100米”难题日益凸显，对快递柜超期收费遭遇的争议，就是矛盾的突出表现。

业内人士表示，随着快递末端服务设施建设加强，在快递“最后100米”服务领域，已形成了“快递员上门+智能快件箱+服务站”3种模式共存共生的情况，给用户带来更多选择。但在此过程中，如何协调好快递柜、快递公司、用户、小区物业等各方的利益关系至关重要，否则反倒会加剧末端的“梗阻”。

目前，在快递行业的末端配送环节，其基础设施、资源配套等方面正进一步推进。

商务部办公厅与国家邮政局办公室日前联合下发通知，要求进一步落实《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》。通知指出，各地要明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性，将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施相关规划，提供用地保障、财政补贴等配套措施。

也有专家建议，在加强快递末端服务设施建设的同时，要给消费者提供更多的选择权和知情权。为此，行业间可以建立数据互通共享平台，加速快递柜运营企业与电商和物流企业数据有效共享，确保用户信息安全和物流末端作业效率同步得到有效提升。

(责编：李栋、值班)