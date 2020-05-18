商街渐有烟火气 餐饮业重启按下“加速键”

近日，顺义区空港街道祥云小镇商圈夜经济逐渐回暖，入夜后，街道内布置的“繁花风车”主题景观吸引了不少市民观赏，为复苏的夜经济添彩。 本报记者 武亦彬摄

本报讯（实习记者 杨天悦）随着疫情得到有效控制，更多食客愿意走出家门、外出就餐，餐饮行业也逐渐走出阴霾、迎来复苏。记者上周末走访发现，不少商圈的餐馆都在有序防控的基础上重新有了烟火气。其中，不少露天环境下的餐饮街区和平价便民的小吃街尤其受到食客的欢迎。

前天晚上天刚擦黑儿，五棵松华熙商业街又热闹起来。在餐馆聚集的室外街区中，不少店家为了方便顾客乘凉而在室外露天小院摆出的桌椅现在正好派上用场。“外面气温凉爽，露天环境下通风也好，我们5个人特意从朝阳和海淀约到这儿来小聚。”正在啤酒馆门口配合查验健康码的市民顾先生说。

据华熙商业街相关负责人介绍，商圈里餐饮营收环比上月增长了两成多。走出餐饮一条街，华熙露天广场上也恢复了往日的喧嚣。不少市民手捧奶茶或是捏着冰淇淋边走边逛，在广场直播、弹唱的年轻小伙也吸引了许多人的围观——为了保证安全距离，人们自觉围成了一个比以往大得多的圆圈。

除了室外露天餐饮街区，不少商圈里接地气的小吃一条街也吸引了许多食客前来大快朵颐。昨天上午，听说家门口的首客生鲜办起了第一个“马驹桥吃货节”，这让祖祖辈辈都住在马驹桥附近的马大爷心里乐开了花，全家祖孙三辈5口人一齐出来下了顿馆子。“防控形势真是好转啦！”看着商场里和自己一样携家带口来饱口福的食客，马大爷不停地感慨。

不远处的“食工坊”小吃一条街上，卤肉饭、黄焖鸡、臭豆腐、串串香等20多个小吃档口前也都围满了赶来尝鲜的食客。“我家就住这对面，盼了这么久可算开了。家里人还是不太愿意出来吃饭，我把各种小吃都打包回去些给大伙儿解解馋。”正在排队买麻辣香锅的市民黄先生高兴地说。

“我们所有员工都已经完成隔离、持健康码绿码上岗，现场每隔两小时就会进行一次全面消毒，每个餐位也都摆放上了公筷公勺。希望尽快恢复餐饮企业该有的样子，为市民提供安心可口的美食。”首客生鲜的相关负责人说。

而在华灯初上的三里屯，三里屯SOHO已经恢复了往日的人气，一家日式餐厅门口甚至排起了队。“他们家之前有9块9抵100元的券，今天来了本想把券花掉，真是没想到要排1个小时的队。”一对年轻的情侣拿了排队号后拉着手离开，女方说，“正好在附近转转。”

随着餐馆日渐恢复人气，“下馆子”也重新成了不少市民的家常便饭。不过，记者走访过程中发现，不少食客也放松了警惕，结账时排队距离过近、用餐结束后忘记戴回口罩的现象也时有出现。在华熙商业街中，甚至有结束用餐的小孩子在店内的桌椅之间来回走动、追逐打闹。餐饮协会的相关负责人也提醒市民，疫情防控尚未完全解除，出门用餐的同时也别松了防控这根弦。

(责编：李栋、值班)