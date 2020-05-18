工信部：16款知名APP侵害用户权益 涉当当、e代驾等

据报道，工信部网站近日发布《关于侵害用户权益行为的APP通报（2020年第一批）》。通报显示，截至目前，当当、知乎日报、e代驾等16款APP尚未完成整改。工信部敦促上述APP在规定期限内完成整改落实，逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。网民认为，对常用APP侵权更应重罚严管，只有依法规制，堵上制度漏洞，才能遏制企业侵权行为，保障用户权益。

网民“掌上春城”表示，不少APP违法违规收集使用个人信息久遭诟病，也引起了有关部门的重视。被广泛使用的知名APP本应规范管理，带头恪守法律规范，但在现实中，一些APP运营商非但没有珍惜羽毛，反而自恃强势地位“店大欺客”，超范围收集个人信息、过度索取权限等违规行为屡见不鲜。这些行为不仅侵害了用户合法权益，还扰乱了行业秩序，恶化了行业生态。

网民“北青”认为，从往年有关专项整治情况看，不少APP在自查自纠、监督检查阶段整改并不主动。要严格依法处罚侵权的APP运营商，特别是知名APP，视具体情况给予下架、罚款乃至追究刑责等惩罚，大幅提升企业违法违规成本，提高法律的惩戒力、威慑力。要让法律成为个人信息安全最强大“保护伞”，成为悬在APP运营商头顶的“达摩克利斯之剑”。

网民“刘艳”建议，要真正做到依法治理，确保治理工作的长效化、制度化，需要相关部门通过深入细致的调查研究，制定科学合理、可操作性强的实施细则，让服务提供者明确知晓行为边界，防止APP运营商在“原则性规定”下打“擦边球”，让监管更有针对性和可操作性，如此才能维护用户的合法权益，增强消费者对网络空间的信心。

（记者 明航 整理）

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