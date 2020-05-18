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堵截诈骗打击跨境赌博 央行出招打击电诈跨境赌博

林晓丽

2020年05月18日08:28  来源：广州日报
 
原标题：央行出招打击电诈跨境赌博

　　广州日报讯（全媒体记者 林晓丽）5月17日世界电信日，人民银行官方微信公众号发布消息称，人民银行组织各地分支机构积极运用科技手段，强化部门协作和信息共享，广泛开展宣传教育，提高支付行业风险防控水平，出实招打击电信网络诈骗、跨境赌博等，守护人民“钱袋子”。

　　人民银行数据显示，截至2020年3月末，广东省银行、支付机构依托监测分析机制“事前”堵截电信网络诈骗、跨境赌博案件，共为群众挽回经济损失2.27亿元。　　

　　电信网络诈骗常见手段

　　人民银行还发布了电信诈骗8种常见手段，并进行了支招。

　　1.号称机关单位发放补贴

　　手法:冒充教育部门发放“助学金”，冒充医保局发放“新生儿补贴”，冒充税务局办理“汽车或房屋退税”等。通常要求接听者把“手续费”等打到指定账号，并承诺之后返还。

　　支招:这类政策通常会按照重大事项公示制度进行通告。如若不确定，可上网或拨打电话查询。

　　2.“公检法”等机关要求协助

　　手法:冒充公检法机关用“怀疑你涉嫌洗黑钱”、“法院传票未颁取”、“刑事案件需要协助”术语，先将人震慑住，骗取身份证号、银行卡号等信息后，要求事主将资金转移到指定“安全账户”。

　　支招:接听人应保持警惕，及时报案，并向相关单位咨询，不要轻易汇款。

　　3.“航空公司”提醒航班取消/改签

　　手法:骗子冒充航空公司称“航班取消/改签”，通常提供的姓名、航班等信息都是正确的，并要求事主转账支付“手续费”。

　　支招:从官网上查询航空公司的电话，致电航空公司或者机票代理核实。另外，也可以登录机场的官方网站来查询航班动态。

　　4.假冒银行提示刷卡消费

　　手法:骗子以XX银行的名义，提醒您在某地刷卡消费，消费的金额将从账户中扣除。

　　支招:下载银行手机APP，随时查询银行卡消费情况;如果有疑问，可拨打银行卡后的客服电话。

　　5.“移动公司”积分兑换礼品

　　手法:假冒10086发送“积分兑换现金”短信，诱导客户输入银行卡号和密码。

　　支招:登录积分兑换的官方网页，从网上进行兑换;或者发送指定短信到10086。

　　6.亲友“出事”急需汇款

　　手法:骗子主动拨打事主电话，告知“家人出车祸”、“孩子被绑架”，要求迅速汇款到其指定的账号。

　　支招:及时跟家人核实信息。平时存好家人的好友或者学校单位的电话，如联系不上本人，及时向他们咨询。

　　7.中奖啦!手机号码被抽中

　　手法:号称某知名企业戓电视台，告知事主“手机号码中奖”要求用户先汇邮费、手续费或个人所得税到指定的银行账号。

　　支招:天上不会掉下馅饼!收到中奖短信不要轻易相信，更不要汇钱。

　　8.猜猜我是谁?冒充熟人打电话

　　手法:骗子拨打电话，并让事主听声音猜测他是谁。通常骗子会假冒事主的朋友或单位领导。取得信任后，骗子称“急需用钱”，让事主汇钱到其指定的账号。

　　支招:让对方主动说明身份，通过朋友之间、同事之间发生的事情进行验证。

(责编：李栋、值班)
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